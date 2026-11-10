中東戰事有望降溫 美國CPI最新數據牽動美元後市

美國總統川普表示，若能與伊朗達成具實質效力的協議，美國對伊朗發動大規模攻擊的可能性不高，市場對中東局勢透過外交談判降溫的期待升高，帶動美元走弱，西德州原油價格同步下跌，市場聚焦在今晚將公布的美國消費者物價指數（CPI）。

目前卡達正主導美國與伊朗之間的外交斡旋，市場預期雙方有機會透過談判達成協議，避免衝突進一步升級。隨著油價回落，市場對能源價格推升通膨的疑慮有所緩解，也降低美元的避險需求，進一步對美元走勢形成壓力。

利率方面，目前市場反映聯準會（Fed）12月升息的機率約82%，今晚即將公布的美國消費者物價指數（CPI）將成為市場觀察焦點。若通膨數據低於預期，可能帶來較大的市場意外，進一步加重美元賣壓；若高於預期，則預料主要是強化市場目前對聯準會利率路徑的看法，對美元的新增支撐可能相對有限。