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台電：爭取711億預算撥補以平穩電價 推動各項電力建設

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電表示，電力事業肩負穩定供電及平穩電價責任，台電持續投入電廠環保改善及各項電網建設。聯合報系資料照
台電表示，電力事業肩負穩定供電及平穩電價責任，台電持續投入電廠環保改善及各項電網建設。聯合報系資料照

聯合國氣候變遷大會（COP31）現在土耳其召開，國際持續關注能源轉型與空污減排。台電表示，電力事業肩負穩定供電及平穩電價責任，台電持續投入電廠環保改善及各項電網建設；亦因應國際情勢，配合政府穩定物價政策，持續吸收國際燃料飆漲成本，今年吸收補貼民生用電超過750億元。電業財務穩定關乎國人用電權益與、社會產業發展，台電籲請國會與社會各界，共同支持政府追加預算案。

台電指出，台電已持續推動空污減排工作，所屬各燃煤機組空污排放量近10年已減少77%，其中台中電廠已投入441億元升級空污防制設備，其燃煤機組空污排放減少80%；興達電廠亦持續投入設備改善，累計投入達434億元，該廠燃煤機組空污減少99%。台電將持續兼顧環境保護與供電穩定。

台電說明，因應國際地緣政治與中東戰事持續影響燃料成本，台電配合政府穩定物價，今年吸收補貼民生用電超過750億元。政府編列711億元預算撥補台電就是補貼全民用電成本，有助分擔政策性成本及改善財務結構，降低資金調度壓力。

台電強調，穩定供電、電網韌性及環保改善均屬長期工作，除持續精進經營效率及成本控管，也需要穩健財務支持。期盼各界支持預算撥補，讓台電在穩定民生電價的同時，持續推動電力建設與環境改善。

台電 電力 電價

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