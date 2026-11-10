渣打二度上調預測 今明年台灣GDP成長達12.8%及7.5%

渣打集團全球研究部發布最新台灣經濟展望報告指出，第3季經濟表現優於預期，故再度上調今明兩年經濟成長率（GDP）預測，分別由11.5%調升至12.8%，以及由6.5%上調至7.5%。渣打認為，在人工智慧（AI）相關出口需求持續強勁、企業資本投資增加以及民間消費逐步復甦帶動下，台灣經濟成長動能正從出口與科技產業向投資及內需擴散，為2027年經濟表現提供更全面的支撐。

台灣第3季GDP年增14.36%、季增3.21%，大幅優於市場預期。渣打指出，全球AI需求持續推升科技產品出口，也促使企業擴充產能及增加資本支出；隨著景氣成長紅利逐步擴及至內需動能，台灣經濟正形成出口、投資與內需多引擎並進的成長格局。

渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安表示：「台灣的AI成長故事正邁入新一階段，AI帶來的經濟效益已從出口擴散至投資與消費。這波經濟走勢的亮點不僅在於成長速度，更在於成長動能愈趨多元。即使面對2026年的高基期，台灣經濟仍有望在2027年維持強勁表現。」渣打銀行也將台灣2027年GDP成長率預測由6.5%上調至7.5%，為繼今年9月份後再次上修。

通膨方面，渣打維持2026年消費者物價指數（CPI）年增率2.1%的預測，並同時將2027年預測由2%微幅上調至2.1%。胡東安指出，雖然2026年較高的比較基期有助於2027年通膨降溫，但全球能源供應持續面臨不確定性，能源價格上升亦可能透過進口成本影響工業產品價格；與此同時，內需持續復甦，也可能帶來一定的需求面通膨壓力。

展望後續經濟走勢，渣打預期，AI相關需求及資本投資仍將是支撐台灣經濟的重要支柱，消費回溫也將進一步挹注成長。隨著外需維持韌性、投資與內需動能增強，台灣經濟可望在更廣泛、均衡的成長基礎下，延續穩健表現。