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APEC領袖代表傳施振榮呼聲高 卓揆：府方適時對外說明

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
宏碁創辦人施振榮。記者吳凱中／攝影
宏碁創辦人施振榮。記者吳凱中／攝影

亞太經濟合作會議（APEC）非正式經濟領袖會議下周即將登場，我方領袖代表人選至今仍未對外公布。行政院長卓榮泰10日表示，政府立場沒有改變，將爭取維護國家權益及任何有意義的參與；至於出席時程、人選及內容細節，屬於總統府作業，將在適當時間向國人報告。

據了解，為避免我方領袖代表人選及出席安排再生枝節，總統府與國安團隊已進行相關沙盤推演，評估以企業界人士代表台灣出席，領袖代表團規模也可能較往年縮小。目前人選尚未最後拍板，不過，目前傳出宏碁集團創辦人施振榮為領袖代表呼聲極高，因其熟悉產業及科技領域。預估近日就會公布最終人選代表。

卓榮泰上午赴立法院施政報告並備詢，會前受訪被問及中國先前未依慣例遞交邀請函，僅以電子郵件通知，以及我方是否已爭取到對等尊嚴時表示，政府立場日前已經說明，並沒有改變，將爭取維護國家權益，爭取任何有意義的參與；全世界也會肯定與台灣進行經貿往來的必要性。

至於我方是否確定派員出席、代表人選及相關規劃進度，卓榮泰表示，相關時程、人選及內容細節由總統府作業，將在適當時間向國人報告。

APEC 卓揆 施振榮

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