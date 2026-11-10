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MAG7獲利引擎持續運轉 這檔美股 ETF 掌握美股創新成長新契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
009815聚焦美股五大利多。大華銀投信／提供
009815聚焦美股五大利多。大華銀投信／提供

美國期中選舉落幕後，市場對AI資料中心監管政策、能源供應及大型科技企業資本支出效益產生疑慮，導致美股科技板塊短線出現較大波動。然而，隨著投資人重新聚焦企業獲利、AI商業化進展及雲端需求成長，大華銀投信認為，這波修正更偏向評價面重整，而非AI產業趨勢反轉。

大華美國MAG7+（009815）經理人潘勝昱表示，近期市場最大的爭議在於AI基礎建設是否受到政策監管影響而放緩，但從全球科技龍頭最新資本支出規劃及產業供應鏈狀況觀察，目前並未看見AI投資退潮跡象，AI產業正從第一階段的「算力建設競賽」，邁向第二階段的「商業化獲利驗證」，長期成長邏輯依然穩固。

潘勝昱分析，目前市場擔憂的焦點集中於美國部分州政府對資料中心用電、環評及基礎建設審核趨於嚴格，可能影響個別專案推進時程。然而，多數2027年AI基礎設施建置計畫已完成融資或進入施工階段，需求仍呈現遞延而非取消現象。

潘勝昱指出，目前全球AI生態系仍由NVIDIA、Microsoft、Amazon、Alphabet及Meta等大型科技企業主導。從最新財報及營運展望來看，這些企業仍持續擴大AI相關投資，並逐步將AI技術轉化為實際營收與獲利來源。

潘勝昱舉例說明，Meta持續上調資本支出預算，Alphabet維持高檔AI投資規模，而Microsoft雖部分算力建置時程略有遞延，但全年投資計畫並未出現大幅縮減，顯示全球AI競逐仍處於高度成長階段。

潘勝昱指出，目前AI產業已不再只是晶片競賽。根據Reuters最新報導，AI產業最新瓶頸已逐漸由GPU轉向先進封裝與高效能運算架構，全球半導體產業正投入數百億美元擴充相關產能。研究機構預估，2026年全球先進封裝資本支出將逼近280億美元，凸顯AI需求仍持續快速成長。

潘勝昱表示，市場過去習慣以景氣循環角度看待科技股，但AI正在改變產業結構。從雲端運算、企業軟體、數位廣告、電商平台到AI Agent應用，科技龍頭已逐步證明AI能夠創造新的商業模式與獲利來源。

因此，這波市場修正後，投資焦點將重新回到企業基本面與獲利成長能力，而非短期市場情緒。

從009815追蹤標的來看，主要聚焦美國大型科技創新企業，涵蓋全球最具競爭力的AI平台、雲端服務及半導體龍頭。當AI產業從建設期進入獲利期，將有助於企業持續擴大市場份額與獲利能力，也為長期投資人提供參與全球創新科技成長的機會。

潘勝昱指出，美股過去十年的長期報酬來源，多來自科技創新與企業獲利成長。本次市場震盪雖受到政策不確定性干擾，但企業競爭優勢、全球數位轉型與AI滲透率提升的大方向並未改變。

整體而言，潘勝昱表示，對美國科技股維持中性偏多看法。短期市場仍可能受到政策、利率及市場情緒影響，但中長期來看，AI商業化、雲端運算升級、AI Agent普及及企業數位轉型將持續成為推動美股創新成長的重要引擎，而009815則具備掌握相關趨勢的布局優勢。

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