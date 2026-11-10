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台經院：AI投資增速放緩 未必是壞事

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

美國民主黨在期中選舉大獲全勝，使人工智慧（AI）發展前景蒙塵。台經院院長張建一昨（9）日分析，AI投資增速放緩未必是壞事，反而有助產業從過度競爭轉向更有效率的穩健發展，美國許多AI資料中心已取得建照並施工，明年上半年台灣出口動能仍有撐，短期內不必過度擔憂，長期則須觀察市場對AI投資疑慮能否逐步消除。

台經院昨日發布最新經濟預測，預估今年經濟成長率至12.34%，較7月預測的10.38%上修，並預測明年經濟成長率達6.45%，張建一形容，今年台灣經濟呈現「令人驚豔的快速成長」，明年雖增速放緩，但仍可維持穩健成長態勢。

台經院景氣預測中心主任孫明德則點出明年全球經濟四大變數，包括中東局勢及聖嬰現象可能再度推升物價，導致主要央行延後降息；AI投資能否催生具規模的殺手級應用，並轉化為實際獲利；美國是否對電子產品加徵關稅，加劇全球貿易碎片化；各國財政日益脆弱，恐壓縮政策應變空間。

台經院預估今年消費者物價指數（CPI）年增率為2.05%，明年可望回落至1.94%。台經院指出，雖企業調薪、最低工資調升及AI需求擴張，可能推升服務類及部分電子產品價格，但隨國際油價、原物料價格逐步回穩，加上民間消費需求溫和，整體通膨壓力將趨緩。

台經院 經濟成長率 人工智慧 資料中心

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