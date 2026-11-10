貨櫃三雄旺季順風 10月績增逾八成 第4季營運有撐

台股昨在國安基金啟動護盤、金管會祭出限空令的政策加持下，強勁反彈一九六○點，創史上第二大漲點；不過，外資逆勢賣超九百餘億元，新台幣也持續走貶，顯示國際資金撤離壓力並未消失。市場人士解讀，現在台股中外資和政府宛如玩「你丟我撿」，外資趁勢退場，貨全倒在政府手上。

2026-11-10 00:00