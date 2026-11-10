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貨櫃三雄旺季順風 10月績增逾八成 第4季營運有撐

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
海運市場第4季旺季效應發威，運價維持高檔、貨量回升，帶動貨櫃三雄10月營收全面大增。圖為長榮示意圖。 聯合報系資料庫
海運市場第4季旺季效應發威，運價維持高檔、貨量回升，帶動貨櫃三雄10月營收全面大增。圖為長榮示意圖。 聯合報系資料庫

海運市場第4季旺季效應發威，運價維持高檔、貨量回升，帶動貨櫃三雄10月營收全面大增，長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）單月營收年增幅均超過八成，其中萬海年增逾1.2倍最亮眼。隨著亞洲近洋線運價續漲，加上歐美港口壅塞風險升高，航商第4季營運仍有支撐。

貨櫃三雄10月合計營收980.88億元，年增幅介於82%至124%。長榮10月營收536.03億元，月增7.8%、年增96.1%；陽明210.44億元，月減3%、年增82.4%；萬海234.41億元，月增7.6%、年增124.3%，連續七個月營收正成長。

累計前十月，長榮營收3,920.52億元、年增22.2%；陽明1,697.7億元、年增23.2%；萬海1,595.97億元、年增35.9%，三雄營收均呈雙位數成長，反映今年海運價量表現較去年明顯改善。

萬海表示，10月雖受中國大陸十一長假影響，工作天數減少，出貨量較9月略為放緩，但全球海運運價仍處相對高檔，尤其亞洲近洋航線進入傳統旺季，運價持續上揚，帶動營收逆勢月增。SCFI維持相對高位，也為後續營運提供支撐。

陽明指出，近期中東船舶及能源設施遇襲事件升溫，加上歐美港口罷工風險，恐增加船期延誤與燃油成本，航運市場不確定性仍高。另一方面，美國擬延後對中國關聯船舶徵收港口費，有助減輕短期船舶調度及成本壓力。

海運熱度也帶旺物流業。台驊控股（2636）10月營收33.58億元，月增12%、年增125.5%，創逾四年單月新高；前十月營收234.97億元、年增34%。

台驊表示，海運業務受惠客戶拓展、貨量增加及運價變化，單月相關營收年增逾兩倍。

運價 萬海 陽明 長榮

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貨櫃三雄10月營收高成長 關注歐美港口罷工風險

全球鬧塞港 國際運價高檔有撐 貨櫃三雄吃補獲利向上

萬海營收／10月234.41億元 月增 7.65%、年增 124.36%

陽明營收／10月210.44億元、年增82.45%

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