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10月出口967億美元「驚喜又驚奇」 今年全球外銷排名將坐八望七

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部9日公布10月出口967.6億美元，創單月新高，首度單月飛越900億美元，再寫大驚奇，年增58.9％、為連36紅。 聯合報系資料照
財政部9日公布10月出口967.6億美元，創單月新高，首度單月飛越900億美元，再寫大驚奇，年增58.9％、為連36紅。 聯合報系資料照

財政部昨（9）日公布10月出口967.6億美元，創單月新高，首度單月飛越900億美元，再寫大驚奇，年增58.9％、為連36紅，主要受惠於AI、旺季疊加效應，預估今年台灣在全球出口排名將「坐八望七」，在外銷史上留下新紀錄。

財政部統計處長蔡美娜形容，10月出口「驚喜又驚奇」，再次攀登新頂峰，出口967.6億美元、進口688.9億美元、出超278.8億美元，三項都創單月新高，年增率連36紅也續寫史上最長正成長周期。

依季節性節奏推估，估11月出口介於942億至967億美元，至少是單月次高，年增率47％到51％，將連37紅。

不過美國期中選舉結束後，民主黨掌握國會，AI監管面臨新變數，對於這項變局，蔡美娜表示，若依學界看法，AI發展仍是趨勢，美國亦必須確保其戰略地位，無論大國如何博弈，台灣永遠居於全球AI競賽軍火商地位，長遠不受影響。

此外她提到，選舉語言是否落實到政策，還會有時間落差，不會立即反映，因此目前仍可篤定認為，今年出口展望仍樂觀，未來變數包含美國內部經貿走向、中東局勢變化等，都要密切關注。

10月出口上演驚奇秀，主要有四大因素。蔡美娜分析，第一，全球經濟溫和成長；第二，AI發展持續向更多半導體領域擴散；第三，電子業產能吃緊，供應鏈通膨壓力有增無減；第四，消費性電子新品出貨與第4季傳統旺季，產生疊加效應。

10月進口688.9億美元，表現同樣亮麗，年增達75.1％，也是不含春節月份的單月第二大增幅。蔡美娜解釋，主要仍受整體全球AI供應鏈分工運作、國內出口備料需求擴張，加上原物料行情上揚影響。

展望全年出口，蔡美娜表示，今年出口屢創新高，預估累計至11月、12月將「毫無懸念」分別衝破8,000億美元、9,000億美元關卡，全年收在新高點，「在台灣外銷史上前所未見。」

另外全年出口也將寫下兩項歷史性紀錄。首先，全年出口規模將超過日本。累計前九月，雙方差距已743億美元，剩下三個月，日本不太可能趕上。

第二，全年出口世界排名確定大躍進，將「坐八望七」，蔡美娜表示，歷年最佳成績是1984年到1987年世界排名第九，以今年數據來看，台灣目前僅落後中國大陸、美國、德國、荷蘭、香港及南韓。

出口 財政部 疊加

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