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COP31明確轉向…環長：減碳沒拖累經濟

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）於土耳其安塔利亞登場，環境部長彭啓明昨（9）日表示，這屆COP明確轉向，從「談判型COP」走向「落實型COP」，代表國際氣候治理新階段。

彭啓明昨公布最新減碳成績單，2025年溫室氣體淨排放量較2024年減2.3％，較基準年2005年減8.7％，他強調，在經濟成長的同時，溫室氣體淨排放連四年減少，「減碳完全沒有拖累經濟發展。」

COP31昨日於土耳其安塔利亞開幕，台灣雖無官方代表席位，但環境部仍在台灣開設「COP31戰情中心」，並舉辦系列論壇。

彭啓明指出，COP31聚焦落實行動、氣候資金、氣候韌性及自然為本解答四大主軸，主席國並提出六項全球目標：2035年全球電氣化率達35%、廢棄物增長量減半、建築能源密集度降低至少25%、循環材料使用率至少15%、青年氣候教育普及、各國NDC承諾轉為可投資、可執行、可驗證專案。

彭啓明強調，據最新推估，2025年台灣溫室氣體淨排放量2億4,560萬噸，較2005年基準年減少約8.7%，較2024年降2.3%。其中能源部門排碳較2005年減少近一成，農業部門減少逾23％。

彭啓明強調，2015年至2025年十年間，台灣GDP（國內生產毛額）成長47.6％，碳排減少8.7％，是唯一做到經濟高成長、排放絕對下降的經濟體。

減碳 彭啓明

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