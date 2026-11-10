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傳產10月出口平均增幅為25.7％ 復甦基礎…更穩了

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（9）日公布10月出口，11類出口貨品中，有十貨類呈現正成長，其中仍由資通與視聽產品、電子零組件扮演雙支柱，兩貨類規模分別為476億美元、326.8億美元，皆是歷年單月新高。

傳產貨品方面，10月出口平均增幅為25.7％，跟9月大致持平，維持在不錯水準，且前十月規模值、增幅分別為近四年、近五年同期高點。財政部統計處長蔡美娜表示，這驗證傳統產業復甦基礎更加穩固。

財政部統計，10月資通與視聽產品出口達476億美元，年增72.9％，主因伺服器、顯示卡外銷規模雙創新高，儲存媒體、交換器及路由器也都有倍數成長。

10月電子零組件仍因高階晶片需求熱絡、國內先進製程產能擴張，再加上記憶體供需緊俏，10月出口326.8億美元，年增61.4％。

礦產品則受國際油價支撐，10月出口年增71.6％；機械10月出口28.8億美元，是歷年新高點，年增35.5％，主要受生產半導體設備買氣爆發，以及自動化生產機械、實驗室設備需求同步升溫。

基本金屬及其製品、電機產品則分別因需求改善、AI外溢效應，及歐美國家大力推動電網升級及電力設備更新影響，10月出口分別年增35.7％、33.9％。

另一方面，從進口主要貨品觀察，10月進口資本設備163.4億美元，年增1.1倍，反映投資動能仍在持續，其中資通設備、半導體設備進口分別年增二倍、83.4％。

傳產 出口 財政部

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