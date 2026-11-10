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前十月銷美占比 衝高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（9）日公布10月出口，五大出口市場全面躍升，對美國、日本及歐洲出口都刷新單月新高，其中對美國出口金額躍上329.3億美元，年增55.9％，累計前十月對美出超已達1,909.6億美元。

財政部統計處長蔡美娜表示，今年前十月對美國出口比重上升到31.7％，寫近36年同期新高；對東協出口比重20.1％，首度超過兩成；對中國大陸及香港出口比重滑落至23.8％，是近27年同期新低。

蔡美娜表示，近年在「新冷戰」下的國際情勢，造就美中經貿對抗持續升高，同時全球供應鏈去風險化、戰略物資生產在地化等趨勢都在延續中，加上AI商機崛起助陣，台灣出口市場板塊出現明顯位移。蔡美娜指出，大陸在中間財、成熟電子生產仍具優勢，因此台灣對大陸進口依賴仍深，若併計進、出口金額，陸港仍是台灣最大貿易夥伴。

觀察10月進口，南韓因與台灣在AI產業鏈具高度互補，使得自南韓進口，擠下陸港，首度成為台灣最大進口來源，占比高達18.9％。

財政部統計，10月對美國出口329.3億美元，年增55.9％，其中資通與視聽產品年增56.6％、電子零組件年增1.7倍；對陸港出口204.4億美元，年增42.9％，以電子零組件、資通與視聽產品增加最多。

10月對歐洲出口近60億美元，年增46％，前十月累計481.3億美元，是接續美國跟東協之後，第三個提前收割歷年高點紀錄主要市場。

出口金額 東協

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