川普：不介意設AI護欄

美國總統川普表示，ＡＩ帶來的風險在可控範圍內，並釋出願意接受適度監管的訊號。他日前接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）「六十分鐘」（60 Minutes）節目專訪時表示，不反對為ＡＩ設立防護措施，「不介意設置護欄」，但強調相關規範不能束縛美國ＡＩ產業的發展，以免在這場競賽中落後中國。

在被問及美國是否應該為了持續領先中國，而承擔ＡＩ的風險時，川普表示，這些風險其實是可以管控的，他也表達願與民主黨人合作制定防護措施。

他告訴ＣＢＳ，「我不介意護欄」，但不希望法規讓美國「遠遠落後中國、屈居第二」，他聲稱中國沒有這類限制。

川普先前傾向讓科技公司自律，而非由政府施加全面限制。他最新談話顯示，對防護措施抱持一定程度的開放態度，但仍不清楚他願意接受多大程度的規範。