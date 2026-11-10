聽新聞
0:00 / 0:00
川普：不介意設AI護欄
美國總統川普表示，ＡＩ帶來的風險在可控範圍內，並釋出願意接受適度監管的訊號。他日前接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）「六十分鐘」（60 Minutes）節目專訪時表示，不反對為ＡＩ設立防護措施，「不介意設置護欄」，但強調相關規範不能束縛美國ＡＩ產業的發展，以免在這場競賽中落後中國。
在被問及美國是否應該為了持續領先中國，而承擔ＡＩ的風險時，川普表示，這些風險其實是可以管控的，他也表達願與民主黨人合作制定防護措施。
他告訴ＣＢＳ，「我不介意護欄」，但不希望法規讓美國「遠遠落後中國、屈居第二」，他聲稱中國沒有這類限制。
川普先前傾向讓科技公司自律，而非由政府施加全面限制。他最新談話顯示，對防護措施抱持一定程度的開放態度，但仍不清楚他願意接受多大程度的規範。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。