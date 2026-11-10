台經院看好 AI投資增速放緩有利產業

ＡＩ熱潮持續推升台灣經濟成長動能。台經院昨天大幅上修今年經濟成長率至百分之十二點三四，即使明年面臨高基期挑戰，經濟成長率仍可望達百分之六點四五。台經院院長張建一形容，今年台灣經濟呈現「令人驚豔的快速成長」，明年雖然增速放緩，仍可維持穩健成長態勢，但市場對ＡＩ投資能否延續高速成長的疑慮逐漸升溫。

張建一表示，ＡＩ投資增速放緩未必是壞事，反而有助產業從過度競爭轉向更有效率的穩健發展；目前美國許多ＡＩ資料中心已取得建照並持續施工，明年上半年台灣出口動能仍有支撐，短期內不必過度擔憂，長期則須觀察市場對ＡＩ投資的疑慮能否逐步消除。

台經院景氣預測中心主任孫明德則點出明年全球經濟四大變數，包括中東局勢及聖嬰現象可能再度推升物價；ＡＩ投資能否催生具規模的殺手級應用，並實際獲利；美國是否對電子產品加徵關稅，加劇全球貿易碎片化；以及各國財政日益脆弱，恐壓縮政策應變空間。

根據台經院預測，今年台灣民間消費成長百分之四點八二、民間投資成長百分之十三點一七，固定資本形成也大增百分之十一點三二；全年出口總額可達九一三一億美元、年增百分之四十二點六七。展望明年，受今年高基期影響，民間消費成長率預估放緩至百分之三點○三，民間投資及固定資本形成成長率也分別收斂至百分之四點六二及百分之四點九二；出口增幅雖放緩至百分之廿點二三，但全年出口規模可望首度突破一兆美元大關。

台經院預估今年消費者物價指數年增率為百分之二點○五，明年可望回落至百分之一點九四。台經院指出，企業調薪、最低工資調升及ＡＩ需求擴張，可能推升服務類及部分電子產品價格，但國際油價、原物料價格逐步回穩，加上民間消費溫和，整體通膨壓力可望趨緩。