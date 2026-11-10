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四力齊發 出口板塊明顯位移

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨天公布十月出口統計，從出口地區來看，五大市場年增率都超過四成，而且對美國、日本以及歐洲的出口值都是攻上新高峰，其中對美出口金額來到三二九點三億美元，首度超越三百億美元大關，年增率為百分之五十五點九。

財政部統計，十月對美出口品項中，資通與視聽產品年增百分之五十六點六、電子零組件年增一點七倍。此外，對歐洲出口接近六十億美元，年增率為百分之四十六，今年前十月累計四八一點三億美元，成為繼美國、東協之後，第三個提前達到歷年新高的主要市場。

財政部統計處處長蔡美娜表示，最近這幾年可說是處於新冷戰下國際政治格局，造成美國和大陸之間經貿對抗持續升高，同時間全球供應鏈去風險化、戰略物資的生產在地化等趨勢仍在延續中，加上ＡＩ商機的崛起推波助瀾，所以出口市場板塊出現相當明顯的位移。

但蔡美娜也說，大陸在中間財、成熟電子的生產仍具相當優勢，所以我國依然對中國大陸的進口依賴很深。

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