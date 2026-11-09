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核一、核二廠採購案遭調查 台電：若查證屬實將嚴懲

中央社／ 台北9日電
有關台北地檢署指揮法務部廉政署今天至台電核一廠及核二廠，針對101年至113年間採購案進行搜索清查。圖為已除役的核一廠後方的風機。聯合報記者邱德祥／攝影
有關台北地檢署指揮法務部廉政署今天至台電核一廠及核二廠，針對101年至113年間採購案進行搜索清查。圖為已除役的核一廠後方的風機。聯合報記者邱德祥／攝影

有關台北地檢署指揮法務部廉政署今天至台電核一廠及核二廠，針對101年至113年間採購案進行搜索清查。台電表示，已與檢廉單位緊密聯繫與合作，將秉持勿枉勿縱及絕不護短的原則，配合司法偵查機關偵辦，本案已進入司法程序，如查證屬實，將依規定嚴懲不貸。

台電指出，針對廉政署搜索台電核一廠及核二廠採購案，將持續檢討採購業務制度缺失或人為肇致弊端風險，提出策進建議與研擬防弊措施，並強化機關廉潔宣導，以建立廉政風氣。

此外，有關近期行政院預算撥補台電案，台電今天透過新聞稿重申，面對國際情勢影響燃料成本，台電為配合政府穩定物價，今年吸收補貼民生用電超過750億元。政府編列711億元預算撥補，就是補貼全民用電成本，有助分擔政策性成本及改善財務結構，降低資金調度壓力。

台電表示，電力事業肩負穩定供電及平穩電價責任，也持續推動空污減排工作，所屬各燃煤機組空污排放量近10年已減少77%，其中台中電廠已投入441億元升級空污防制設備，其燃煤機組空污排放減少8成；興達電廠也持續改善設備，累計投入達434億元，該廠燃煤機組空污減少達9成9。

台電強調，穩定供電、電網韌性及環保改善均屬長期工作，除持續精進經營效率及成本控管，也需要穩健財務支持。期盼各界支持預算撥補，讓台電在穩定民生電價的同時，持續推動電力建設與環境改善。

核二廠 核一 台電 採購案 廉政署

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