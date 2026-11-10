超車日本！今年出口可望締造3紀錄

ＡＩ發展持續帶動我國出口成長。財政部官員表示，今年出口表現可望締造三項紀錄，首先是出口總值可望衝破九千億美元關卡，改寫全年新高；第二是出口總值將超過日本；第三是出口的世界排名可望自去年第十二名大躍進，「坐八望七」，將改寫一九八四年至一九八七年間第九名的最佳紀錄。

財政部昨公布十月進出口統計，財政部統計處長蔡美娜說，十月出口共有五大亮點，首先是出口值首度飛越九百億美元，來到九六七點六億美元；第二是出口年增率高達百分之五十八點九，為有按月統計以來、不含春節月份的第三大增速；第三是出口連續卅六個月成長，創史上最長成長周期；第四是前十月出口金額達七五八二點九億美元，衝破七千億美元大關，邁向新里程碑；最後是十月出超金額二七八點八億美元，創單月新高。

蔡美娜表示，預估十一月出口規模值介於九四二億到九六七億美元，「穩穩妥妥地為歷年單月次高」，年增率將締造連續卅七個月成長。

歸納出十月出口上揚有四大因素，蔡美娜指出，第一，全球經濟展現韌性，仍處於溫和成長；第二，ＡＩ發展持續向更多半導體的領域擴散，且相關零組件用量的增加規格升級，形成雙重拉抬；第三，電子業產能仍相當吃緊；第四，消費性電子新品出貨，連接到第四季的傳統旺季，帶來疊加效應。

十月進口值六八八點九億美元，也創單月新高。至於今年全年出口展望，蔡美娜表示，預估到十一月，甚至十二月，將「毫無懸念」分別衝破八千億美元以及九千億美元大關，累計出口金額連續四個月突破四個重要的億元關卡，而且全年會收在新的高點，「這在外銷史上是前所未見的」。

她說，日本今年出口將被南韓及台灣超越，原因包括日本產業結構偏向機械、運輸工具，泛半導體產業占比並不高；中國電動車加速攻城掠地，日都飽受壓力；且人口老化產能外移，限縮出口動能。