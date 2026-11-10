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違反最低工資法按次加罰 明年元旦上路 最低罰鍰5萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
雇主留意，勞動部9日發布違反勞基法及最低工資法裁罰共通性原則，明年元旦上路。 聯合報系資料照
雇主留意，勞動部9日發布違反勞基法及最低工資法裁罰共通性原則，明年元旦上路。 聯合報系資料照

雇主留意，勞動部昨（9）日發布違反勞基法及最低工資法裁罰共通性原則，明年元旦上路。針對給付薪水未達最低工資，規定事業單位三年內再犯，應按次數累加裁罰金額；上市櫃、實收資本額逾1億元、醫學中心等三類雇主，最低罰鍰定在5萬元。

最低工資法規定，雇主給付工資若未達最低工資標準，可罰2萬以上、100萬以下，依情節可加重二分之一、即最高150萬元。勞團先前指出，多縣市政府未訂定裁罰基準，多數案件僅罰2萬元，如何計算累加罰鍰，各縣市標準不一。

勞動部今年主動檢視「最低工資法」自2024年上路以來執行情形，再加上有勞工團體反映，不同地方政府面對事業單位違反同一條文次數累加罰鍰計算不一之情形，勞動部邀集地方政府溝通，增訂共通性原則。

勞動部昨日修正發布「違反勞動基準法及最低工資法裁處罰鍰共通性原則」，讓各地方政府有一致性裁罰基準。

其中，針對上市櫃公司、實收資本額逾1億元、醫學中心等三大類雇主，若違反最低工資或工時等重要規定，以5萬元為罰鍰起算最低額，也就是開罰就是5萬元起跳。

另外，主管機關審酌事業單位再次違反同條文次數的計算周期，一致訂為三年，也就是說，三年內再次違反同條規定次數，應列入按次累加裁罰金額，勞動部提醒，三年內違反勞基法基本工資與最低工資法者視為違反同一規定。

同時，此次也輔以要求各地方政府，應將其訂定的裁罰審酌標準（包含按次數累加裁罰金額）公開於官方網站，勞動部官網協助彙整各縣市連結，以達到行政透明與尊重地方裁量權。

勞動部表示，新修正共通性原則訂於明年1月1日實施，勞動部與地方政府於實施前將積極宣導，共同輔導事業單位提升法遵能力。

勞工如發現雇主有違反勞基法或給付工資低於最低工資情事，均可就近向當地勞工行政主管機關或撥打勞工申訴專線提出申訴，以維護自身勞動權益。

最低工資法 工資 勞動部 勞基法

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