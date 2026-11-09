台灣經濟成長不只靠半導體 卓榮泰：百工百業都是重要推手

行政院長卓榮泰9日表示，台灣去年經濟成長率達8.76%，今年全年預估可達11.05%，在全球科技快速發展及供應鏈重組之際，政府除持續推動高科技產業發展，也將加大對中小微企業的支持力道，未來8年預計投入1,000億元，加上既有公務預算，每年約投入250億元，協助企業推動數位及淨零雙軸轉型。

卓榮泰今日接見第80屆金商獎中外得獎企業代表時指出，面對全球供應鏈重組、地緣政治挑戰及科技快速變革，如何深耕國內外市場、拓展商機與通路，持續強化台灣經濟韌性與活力，是總統賴清德交付行政院的重要任務。政府希望透過全球台商力量，促進國內永續發展及商業經濟活動，打造台灣成為「經濟日不落國」。

卓榮泰指出，台灣去年經濟成長率達8.76%，今年預估可達11.05%；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2026年世界競爭力評比，台灣排名提升至全球第4，創歷年最佳成績，國際貨幣基金（IMF）最新《世界經濟展望》也預估台灣今年經濟成長率高居全球第2。

卓榮泰強調，這些經濟成果並非只依賴高科技產業，而是來自全國百工百業共同努力，因此政府不會忽略中小微企業的發展需求。在高科技產業方面，政府將持續推動「AI新十大建設」，未來4年預計投入超過1,300億元，並依產業發展情勢適時調整，從算力基礎建設、主權AI，到推動「AI產業化、產業AI化」，協助百工百業導入智慧應用，逐步實現全民智慧生活圈。

在中小微企業轉型方面，卓榮泰表示，未來8年將投入1,000億元，加上既有公務預算，每年約以250億元協助企業轉型升級，政策工具包括金融支持、租稅優惠、設備汰舊換新及人才培育等，降低企業轉型門檻，加速數位及淨零雙軸轉型。

他指出，政策協助對象除傳統中小微企業，也將擴及在地傳統市場、商圈及新創產業，涵蓋全國約171萬家中小微企業、近1,000萬名就業人口。政府除維持台灣高科技產業的全球領先地位，也將透過完善經濟環境、推動產業轉型及深化國際合作，協助傳統產業與中小微企業發展，讓全民共享經濟成長成果。

全國商業總會理事長許舒博表示，商總自民國58年起推動商人節選拔表揚，至今已舉辦23屆，今年適逢第80屆商人節，具有特殊意義。台灣經濟能有今日成就，仰賴一代代商人努力經營，從傳統店家、進出口貿易，到AI科技服務、國際物流及跨國經營，雖然商業型態持續改變，但企業對品質、商譽及服務的堅持始終不變。

許舒博指出，今年獲獎企業涵蓋優良商人、優良外商、外國駐台商務單位及老店等，展現台灣企業在全球供應鏈的競爭實力，以及傳統產業持續轉型創新的成果。優良外商則透過擴大在台投資、引進國際技術及創造就業機會，為台灣經濟注入動能。

許舒博並表示，商總已與全球六大洲台商總會簽訂合作平台備忘錄，期盼整合全球台商資源，扮演台灣企業拓展國際市場的橋梁，讓海外台商協助國內企業走向全球市場。