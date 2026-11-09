韓中電磁鋼品與中國鋁箔涉傾銷 經部認定國內產業損害

經濟部今天召開貿易救濟審議會，針對台灣對韓國及中國大陸冷軋扁軋非方向性電磁鋼品反傾銷案，以及對中國大陸特定鋁箔課徵反傾銷稅屆滿5年的落日調查案進行審議，前者認定國內產業遭受實質損害；後者認定國內產業損害可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生，後續將由財政部提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

經濟部今天透過新聞稿表示，根據電磁鋼品案調查，韓國及中國大陸涉案貨物進口量大幅增加且持續降價，自112年起以低於國產品價格銷售，國內產業被迫跟進減價，但因減價幅度不及涉案傾銷貨物而流失客戶，導致生產量、產能利用率、內銷量、市場占有率等經濟指標全面下滑。

經濟部指出，自113年起內銷出現虧損且逐步擴大。雖然去年國內產業相關經濟指標一度改善，但今年上半年再度轉弱，顯示涉案傾銷貨物進口已對國內產業造成顯著不利影響。

另外針對中國大陸特定鋁箔落日調查案，經濟部提到，課徵反傾銷稅期間涉案貨物進口量雖有減少，但仍以低價與台灣產品競爭，使得國內產業營運狀況略有好轉後又再度惡化。

經濟部表示，考量中國大陸鋁箔產能過剩且出口能力強勁，加上越來越多國家對其鋁箔採行貿易救濟措施或提高關稅，嚴重限縮其外銷市場。若台灣停止課徵反傾銷稅，涉案貨物可能再度以低價大量出口至台灣市場。

經濟部指出，在國內需求尚未好轉、產業體質仍脆弱的情況下，可能使特定鋁箔產業的損害繼續或再發生。

經濟部表示，上述2案產業損害認定結果將通知財政部，並由財政部提交關稅稅率審議小組審議是否課徵及繼續課徵反傾銷稅。產業損害調查報告公開版可於12月9日起至貿易署網站下載。