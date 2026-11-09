台星新創交流計畫助攻 6家設立公司創1.35億元商機

經濟部中企署表示，自111年起推動「台星新創交流計畫」，迄今已協助28家台灣新創企業赴新加坡拓展市場，更有6家已於新加坡設立公司，累計新台幣1.35億元商機及募資金額。

為協助台灣新創企業拓展東南亞市場，經濟部中小及新創企業署持續推動「台星新創交流計畫」，帶領台灣新創企業赴新加坡交流。

經濟部中小及新創企業署今天透過新聞稿表示，亞灣新創園於10月26日至30日帶領15家台灣新創企業赴新加坡交流，參與新加坡科技創新週展會SingaporeWeek of Innovation and Technology（SWITCH）2026，透過商務媒合、產業交流及國際業師輔導等多元方式，深化台星創新生態系鏈結，協助新創企業拓展東南亞市場。

中企署提到，展會中駐新加坡代表童振源見證「神御科技」與新加坡企業WESPAC PTE LTD簽署合作備忘錄（MOU），推動智慧門禁及訪客管理系統在新加坡市場的通路合作。

此外，「臻至科技」、「城智科技」、「神御科技」及「安瑟樂威」等4家新創企業入選新加坡2026全球新創競賽前250強，透過國際競賽平台提升品牌競爭力及國際市場能見度。

中企署表示，自111年起推動台星新創交流計畫，迄今已協助28家台灣新創企業赴新加坡拓展市場，其中「鉑鑉」、「睿加科技」、「振生半導體」、「悠由數據」、「光影立方」、「綠澄」等6家台灣新創企業已於新加坡設立公司，累計1.35億元商機及募資金額。

中企署提到，在深化產業及創新生態系鏈結方面，將持續與新加坡ACE.SG合作辦理專場資金媒合會、深科技論壇；與Google、新加坡製造商總會（SMF）、新加坡人工智慧協會等公協會及國際創育機構建立交流管道，透過雙邊深入交流，協助台灣新創企業掌握新加坡AI研發、產業數位轉型及國際市場拓銷等需求，拓展企業合作及技術導入機會，加速創新技術與當地市場接軌。

展望未來，中企署將持續借鏡新加坡新創生態系發展經驗，包含以深科技作為國家政策核心、引導創投資金投入，以及打造完善創新創業聚落、吸引國際人才等，深化雙邊資源串聯，並協助已落地新加坡的台灣新創企業拓展當地企業客戶及合作網絡。

中企署表示，將以新加坡作為布局東南亞的重要據點，逐步擴大台灣創新技術的國際市場能見度與應用，提升台灣新創企業的國際競爭力。