快訊

輝達CEO黃仁勳婚外情誠信受檢驗 前台積電高管：恐有愧張忠謀教導

外資10.1萬口空單創歷史新高 台指期夜盤41K保衛戰開打

高雄岡山民宅傳惡火 阿嬤捨身護孫仍不幸雙雙喪命成焦屍

聽新聞
0:00 / 0:00

沒事找事？馬來西亞政治言論 台廠看不影響大型投資計畫

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
馬國總理安華發表「一中」言論後，台灣擱置原訂10月底舉行的雙邊貿易談判。路透
馬國總理安華發表「一中」言論後，台灣擱置原訂10月底舉行的雙邊貿易談判。路透

日經新聞引述馬來西亞政府消息人士報導，馬國總理安華發表「一中」言論後，台灣擱置原訂10月底舉行的雙邊貿易談判。業界人士指出，台商在馬國的既有營運短期內影響有限，但新投資和大型擴廠案可能會重新評估。不過台灣廠商提出不同看法，台廠認為，不會影響大型投資與新計劃。

業界提到，政治方面該國確實對中國比較友好，一直都是一中的支持者，但對台灣的投資資金不會拒絕，也給一定程度的禮遇。

業者也說，目前看馬來西亞政府還是歡迎台商去投資，畢竟有人帶錢帶技術，幫助就業與產業升級，何樂而不為。

馬來西亞 投資 政治

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

安華一中言論掀波 日媒指台灣擱置台馬貿易談判 台商新投資恐轉向

專訪／國會收不回關稅大權 川普最後兩年貿易戰恐更猛

展望明年經濟風險 應注意通膨與AI應用

移民台灣行不行１／台灣宜居卻難移民 入籍門檻高 投資移民竟「只許成功不許失敗」？

相關新聞

雇主注意！最低工資沒到位 違法按次累加罰鍰5萬元

勞動部於9日修正發布《違反勞動基準法及最低工資法裁處罰鍰共通性原則》，納入「最低工資法」，增列按次累加裁罰金額及網站資訊公開機制，將於2027年1月1日正式生效上路。針對上市櫃公司、實收資本額逾1億元或醫學中心等特定對象，違規以新台幣5萬元為罰鍰起算最低額。

沒事找事？馬來西亞政治言論 台廠看不影響大型投資計畫

日經新聞引述馬來西亞政府消息人士報導，馬國總理安華發表「一中」言論後，台灣擱置原訂10月底舉行的雙邊貿易談判。業界人士指出，台商在馬國的既有營運短期內影響有限，但新投資和大型擴廠案可能會重新評估。不過台灣廠商提出不同看法，台廠認為，不會影響大型投資與新計劃。

穩供沙拉油 經部：協調業者增產、降關稅額外進口5千噸

中聯油脂事件衝擊沙拉油供給，經濟部長龔明鑫今天表示，經部協調大統益、長輝與台糖每月合計增產4400公噸，同時協調台糖加速...

財部：今年台灣出口規模將超越日本 世界排名「坐8望7」

財政部今天表示，今年全年出口表現可望締造3項歷史紀錄，首先是出口值可望衝破9000億美元關卡，刷新全年新高紀錄；第2是台...

10月出口創紀錄寫5大亮點 連36紅為史上最長成長週期

AI拉動出口表現，財政部今天公布10月出口967.6億美元，年增58.9%，寫下5大亮點，包括單月出口值首破900億美元...

財部：前10月對美出口占比31.7% 寫近36年同期新高

財政部今天公布最新進出口統計，10月對5大市場出口年增率均逾4成，以對東協增83.8%較凸出。受美中經貿對抗升高及AI商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。