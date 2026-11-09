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沒事找事？馬來西亞政治言論 台廠看不影響大型投資計畫
日經新聞引述馬來西亞政府消息人士報導，馬國總理安華發表「一中」言論後，台灣擱置原訂10月底舉行的雙邊貿易談判。業界人士指出，台商在馬國的既有營運短期內影響有限，但新投資和大型擴廠案可能會重新評估。不過台灣廠商提出不同看法，台廠認為，不會影響大型投資與新計劃。
業界提到，政治方面該國確實對中國比較友好，一直都是一中的支持者，但對台灣的投資資金不會拒絕，也給一定程度的禮遇。
業者也說，目前看馬來西亞政府還是歡迎台商去投資，畢竟有人帶錢帶技術，幫助就業與產業升級，何樂而不為。
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