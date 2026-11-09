中興新村擬推第二期轉型 國發會研議社宅及微小型企業進駐

國發會今天表示，中興新村活化已經取得初步成效，現正規劃第二期轉型，研議社會住宅及微小型企業進駐，進而帶動產業群聚與地方發展。

媒體報導指出，南投中興新村投入大量經費，仍有宿舍閒置、人口不足及產業發展未臻成熟等問題。國發會今天晚間發布新聞稿表示，該報導與事實不符。

國發會表示，行政院於111年核定中興新村整體規劃，112年至116年推動北、中核心活化建設計畫，經費新台幣15.34億元，並結合經費40.21億元的中興大學南投分部大學城計畫，透過北核心歷史文化、中核心休閒生活及南核心大學城3大定位，完善發展架構。

國發會進一步指出，中興大學南投分部大學城扮演產學鏈結與前瞻科研引擎的角色，並逐步完善學生、教職員及學人宿舍機能，現已引進南核心常住人口250人。數據與人工智慧專業學院、智慧科技整合研發中心、能源材料與環境永續專業學院、金屬研發中心及法律專業學院等陸續完成整備。

宿舍轉型與創生產業聚落廊帶方面，則已核配220戶宿舍供各機關人員使用，成功引進北、中核心常住人口約660人。國發會也辦理國有房地標租，將原省主席官邸轉型為特色餐廳，並推動宿舍轉型為民宿等產業，地方創生聚落同樣陸續辦理公開標租。

國發會利用區內閒置空間推動「中興新村地方創生育成村」，建置育成實驗商店、服務中心、松三共創中心及松四共享中心等場域，獲得多項國際機構肯定。

國發會表示，中興新村活化已經取得初步成效，現正規劃第二期轉型，研議社會住宅及微小型企業進駐，並串聯中興大學、地方創生育成村、中興國際工藝村及周邊觀光資源，強化跨部會合作，讓中興新村由歷史文化保存場域，轉型為兼具生活、生產及文化特色的永續發展聚落。