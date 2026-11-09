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穩供沙拉油 經部：協調業者增產、降關稅額外進口5千噸

中央社／ 台北9日電
中聯油脂事件衝擊沙拉油供給。聯合報系資料照
中聯油脂事件衝擊沙拉油供給。聯合報系資料照

中聯油脂事件衝擊沙拉油供給，經濟部長龔明鑫今天表示，經部協調大統益、長輝與台糖每月合計增產4400公噸，同時協調台糖加速辦理粗油採購及擴大精煉產能，自12月起每月有望再增加700噸供應量；此外，政府已調降進口沙拉油的關稅，計畫年底前額外進口約5000公噸。

經濟部今天在華南銀行國際會議中心舉辦「2026年小巨人獎、新創事業獎、中小企業創新研究獎暨女性創業菁英獎」聯合頒獎典禮，龔明鑫出席致詞並頒發4大獎項給獲獎企業。

針對中聯油脂事件衝擊沙拉油供應，龔明鑫致詞時表示，將透過國內增產、降低關稅增加進口及媒合機制，補足油品供應缺口。

龔明鑫說明，經濟部正積極與國內主要業者協調增產。其中，大統益、長輝及台糖未來每月合計增產油品4400公噸，台糖12月再增加700公噸，福壽原有的1200餘公噸也已獲准重新上架。在進口方面，政府已調降進口沙拉油的關稅，計畫年底前額外進口約5000公噸。

龔明鑫表示，除了增產與進口外，也會持續進行供需媒合，讓增加的油品供應給真正有需求的業者。截止今年10月，經濟部已與團膳業者、市場與商圈，共約89家業者，媒合約1842噸沙拉油，未來將持續透過媒合機制，滿足業者對油品的需求。

龔明鑫也呼籲，若有店家有沙拉油的需求，可向經濟部產業發展署或中小企業署「馬上辦中心」反映，並撥打專線0800-280-280。

龔明鑫提到，台灣中小微企業創造約8成的就業機會，是經濟發展的基石，政府也將持續推動中小微企業多元振興方案，包含數位轉型、經營轉型與通路布建等。

龔明鑫說明，數位轉型包含輔導企業導入AI，目前已輔導超過1萬4000家企業導入AI，目前AI滲透率約38%，目標提升至5成以上。

針對總統賴清德提及，未來8年新台幣1000億元輔導中小微企業。龔明鑫則表示，除了資金上的協助，也全面改版中小企業發展條例，將對企業的輔導措施具體化與法制化。

關稅 龔明鑫 台糖

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