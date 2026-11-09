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財部：今年台灣出口規模將超越日本 世界排名「坐8望7」

中央社／ 台北9日電
財政部表示，今年全年出口表現可望締造3項歷史紀錄。示意圖。圖／AI生成
財政部表示，今年全年出口表現可望締造3項歷史紀錄。示意圖。圖／AI生成

財政部今天表示，今年全年出口表現可望締造3項歷史紀錄，首先是出口值可望衝破9000億美元關卡，刷新全年新高紀錄；第2是台灣出口值將超過日本；第3是出口世界排名可望「坐8望7」，自去年第12名大躍進，也改寫1984年至1987年間第9名的最佳紀錄。

財政部今天公布10月海關進出口貿易初步統計，10月出口967.6億美元，創歷年單月新高，連續36個月正成長，年增58.9%；10月進口688.9億美元，也是歷年單月新高，年增75.1%；10月出超278.8億美元，亦寫單月新高，較去年同月增加63.3億美元。

財政部統計處長蔡美娜表示，依照季節性節奏推估，11月出口年增率介於47%至51%之間，規模值介於942億美元至967億美元之間，穩居歷年單月第2高，亦將締造連37紅紀錄。

綜觀全年表現，蔡美娜說明，累計今年前9月、前10月出口規模分別跨越6000億美元、7000億美元關卡，預期今年前11月、全年將分別衝破8000億美元、9000億美元大關，全年出口表現收在新高點已毫無懸念，也是台灣外銷史上前所未見。

蔡美娜分析，除了這項歷史紀錄，今年也可望再創下2項紀錄，首先是今年全年出口規模確定將超過日本，實際上，截至今年9月底，台灣除了2月外，其餘每月的出口水準都高於日本。

根據財政部提供資料，日本今年前9月出口金額為6082.3億美元；台灣前10月出口額為7582.9億美元。

她補充說明，日本今年出口表現將被南韓及台灣超越，可能歸因於幾個因素，包括日本產業結構偏向機械裝置、運輸工具，泛半導體產業占比並不高，因此難在AI浪潮中感受到很大的加持；第2是面對中國電動車加速在全球攻城掠地，包括德國、日本都飽受壓力；第3是受人口老化影響，長期以來製造業產能外移，也限縮出口動能。

蔡美娜進一步說，看好台灣今年出口世界排名將會大躍進，改寫1984年至1987年間世界排名第9名的最好成績，當時台灣受惠於PC產業崛起，以及廣場協議後日圓大幅升值的轉單效應。

蔡美娜表示，根據世界貿易組織（WTO）資料，今年前8月台灣出口表現僅落後中國、美國、德國、荷蘭、香港、南韓，加上過去曾排名在台灣之前、但未被列入WTO統計的阿拉伯聯合大公國，預期台灣名次將「坐8望7」，好一點會排名第7名，差一點也會排名第8名。

媒體關注，美國期中選舉落幕，市場認為民主黨勝選恐增加資料中心建置阻力，是否可能影響台灣未來出口表現。蔡美娜說明，許多學者專家都認為，AI發展是個大趨勢，儘管仍面臨美國政策變數，以及歐洲等競爭者參與AI競賽，可能改變全球賽局，但台灣在AI的產業鏈具相當競爭優勢，從長遠發展的角度來看，應不致影響「全球AI競賽的軍火商」的地位。

日本 規模 出口值

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