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財部：前10月對美出口占比31.7% 寫近36年同期新高

中央社／ 台北9日電
財政部公布最新進出口統計，10月對5大市場出口年增率均逾4成。聯合報系資料照
財政部公布最新進出口統計，10月對5大市場出口年增率均逾4成。聯合報系資料照

財政部今天公布最新進出口統計，10月對5大市場出口年增率均逾4成，以對東協增83.8%較凸出。受美中經貿對抗升高及AI商機崛起等因素影響，出口市場板塊位移，前10月對美國、東協出口占比各為31.7%及20.1%，寫下近36年、歷年同期新高紀錄。

財政部今天公布10月海關進出口貿易初步統計，10月出口967.6億美元，創歷年單月新高，連續36個月正成長，年增58.9%；10月進口688.9億美元，也是歷年單月新高，年增75.1%；10月出超278.8億美元，亦寫單月新高，較去年同月增加63.3億美元。

觀察5大市場表現，10月對美國、中港、東協、歐洲、日本出口年增幅都超過4成。財政部統計處長蔡美娜分析，對美國、歐洲、日本出口值分別為329.3億美元、59.5億美元、36.7億美元，均攻上新的高峰，創單月新高。

年增率方面，蔡美娜表示，10月對東協、日本、中港出口年增率分別為83.8%、49.6%、42.9%，分別是歷年不含春節月份的單月第3高，以及近26年、近16年半的最大成長幅度。

蔡美娜分析，觀察整體市場結構，近年「新冷戰」的國際政治格局造成美國與中國之間的經貿對抗持續升高，全球供應鏈去風險化、戰略物資生產在地化等趨勢延續，加上AI商機崛起的推波助瀾，台灣出口市場板塊出現明顯位移。

蔡美娜說明，前10月對美出口比重上升至31.7%，為近36年同期新高，對東協出口占比20.1%，首度突破2成，反觀對中港出口比重滑落至23.8%，為近27年同期新低。

不過，蔡美娜補充，由於台灣對中國進口依然依賴很深，若將前10月進出口金額合併計算，中港依然是台灣最大的貿易夥伴，美國以不到2億美元差距緊追；若依占比計算，兩個地區的占比都是21.9%。

對美 東協 財政部

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