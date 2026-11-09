10月出口創紀錄寫5大亮點 連36紅為史上最長成長週期

AI拉動出口表現，財政部今天公布10月出口967.6億美元，年增58.9%，寫下5大亮點，包括單月出口值首破900億美元關卡，年增率更高居歷年同期第3大增速，且連續36個月正成長的史上最長連紅紀錄；同時，前10月累計出口7582.9億美元，寫歷年同期最高，10月單月出超278.8億美元，則是刷新歷史新高。

財政部今天公布10月海關進出口貿易初步統計，10月出口967.6億美元，創歷年單月新高，連續36個月正成長，年增58.9%；10月進口688.9億美元，也是歷年單月新高，年增75.1%。

財政部統計處長蔡美娜分析，10月出口共有5大亮點，首先是單月出口值首度飛越900億美元；第2是出口年增率高達58.9%，為有按月統計以來、不含春節月份的第3大增速；第3是出口連續36個月正成長，為史上最長成長週期，也在亞洲四小龍、美國、日本、中國等主要經濟體中拔得頭籌。

蔡美娜表示，第4是前10月出口累計金額達7582.9億美元，衝破7000億美元大關，邁向新里程碑；最後是10月出超隨著出口水漲船高，達278.8億美元，創單月新高。

對於10月出口上揚主要因素，蔡美娜說明，受惠於全球經濟展現韌性，目前為止處於溫和成長步調，其次是AI發展持續向半導體領域擴散，隨著相關零組件用量增加、規格升級，形成雙重拉抬的作用，再來是電子業產能吃緊，以及消費性電子新品鋪貨潮連結到第4季傳統旺季等疊加效應。

進一步檢視10月11項主要出口貨品，呈10升1降，僅紡織品呈現年減。蔡美娜說，10月出口依然由電子零組件、資通與視聽產品引領風騷，兩貨類的出口值分別為326.8億美元、476億美元，均居歷年單月之冠，年增率分別為61.4%、72.9%。

她說明，資通與視聽產品主要因伺服器、顯示卡外銷值雙創高，儲存媒體、交換器及路由器也都有倍數成長；電子零組件則受高階晶片需求熱絡、國內先進製程產能擴張，以及記憶體供需緊俏等因素帶動。

傳產貨類方面，10月出口年增率達25.7%。蔡美娜指出，與9月相當、是不錯水準；累計前10月規模值1554.7億美元、年增幅12.6%，分別為近4年、近5年同期高點，反映傳產的復甦基礎趨於穩固。

進口方面，蔡美娜指出，10月進口688.9億美元，亦創歷年單月新高，年增率75.1%，為不含春節月份下單月第2大增幅，主要受全球AI供應鏈分工運作、國內出口備料需求擴張，以及國際原物料行情大幅上揚等因素影響。

蔡美娜補充，由於南韓與台灣在AI產業鏈具高度互補關係，隨著近期記憶體需求暴增、價格飆漲，使得10月自南韓進口值擠下中國與香港，首度成為最大進口來源國，所占比重達18.9%。