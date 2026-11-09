空污法立院明協商…經部：修法恐影響製造業等8000家業者 升高停工風險

立法院10日召開空污法修正草案朝野黨團協商，經濟部今日表示，這次修法內容因牽連甚廣，影響製造業、電力業及醫院、旅館等民生行業近8,000家業者，多個產業公會均已公開表達反對，經濟部疾呼維持現行規定，今再次呼籲倉促修法恐對企業營運、民生及國家能源韌性造成重大衝擊，應充分徵詢各界意見，維持現行空污法管理機制。

經濟部表示，針對這次朝野協商之修正草案，全國工總、工業區廠商聯合總會、石化公會及鋼鐵公會等均已多次公開表達反對，主要疑慮如下：

第一，行政程序不當，增加產業停工風險：草案規定因機關審查致許可證屆期無法完成展延准駁者，於許可證屆滿後至完成審查期間，得依原許可證操作二個月；二個月期滿後仍未取得准駁即不得操作，恐導致產業大規模斷鏈及不可逆的經濟損失。

第二，下修展延效期，加重行政與經濟負擔：將許可證展延效期由3~5年縮短為2~5年，並針對「三級防制區」得縮短至2年以下，將使西半部高科技業及電廠頻繁申請，徒增行政成本且不利穩定操作。

第三，地方可片面強制業者減量，造成管制標準不一：缺乏中央監督，賦予地方政府直接要求業者減量，恐產生「中央地方標準不一」的亂象，增加營運風險。

第四，衝擊能源韌性：草案賦予地方片面公告禁止或限制特定燃料使用，將使公民營電廠運作受限，嚴重威脅全國電力供應穩定及產業營運。

第五、法律規範模糊，影響投資意願：草案授權地方得以「認定有削減必要」、「有健康風險之虞」或「經評估有更佳且具經濟效益之控制技術，或依連續自動監測設施數據顯示常態性異常」為由變更許可內容，條文流於空白授權且定義模糊，將產生高度不確定性，嚴重衝擊企業投資的可預期性。

經濟部強調，穩定供電與可預期的法規環境對國家安全及經濟發展至關重要，期盼立法院朝野黨團在協商時能鄭重考量產業聲音與供電衝擊，維持現行空污法管理機制，兼顧環境保護與經濟永續發展。