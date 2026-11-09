首度突破900億美元大關 10月出口再衝單月新高、連36紅

財政部9日公布今年最新出口統計，10月出口衝上967.6億美元，不僅是創歷年單月新高、更是首度突破900億美元大關，較去年同月增58.9％；10月進口688.9億美元，同創歷年單月新高，較去年同月增75.1％。

財政部表示，隨全球人工智慧(AI)基礎建設投資強勁成長，帶動相關供應鏈需求擴增，加以外銷產品價格攀升，10月出口達967.6億美元，首度突破900億美元，年增58.9％，連續36個月正成長；進口688.9億美元，同為歷年單月最高，年增75.1％，主要受惠於AI產業之國際分工與出口引申需求增加，以及國際原物料行情高漲；出超278.8億美元亦創新高。累計1至10月出口年增47.7％、進口增44.6％。

在出口主要貨品中，資通與視聽產品、電子零組件出口值雙創單月新高，各年增72.9％及61.4％，主因AI、高效能運算及雲端服務等應用商機熱絡；其餘貨類出口平均增25.7％，其中礦產品因油價支撐增71.6％，機械、電機產品受惠於半導體業者擴充產能及AI需求外溢，增幅皆達3成，基本金屬及其製品亦增35.7％。累計1至10月資通與視聽產品、電子零組件合占總出口比重約8成，年增60.6％。

在主要市場部分，出口年增率均逾4成，以對東協增83.8％較突出，對美國、日本、歐洲出口規模皆為單月新高，各增55.9％、49.6％及46.0％，對中國大陸與香港增42.9％。累計1至10月對五大市場出口增幅介於28％~59％，其中對美國出口年增58.8％、對東協增56.1％，占總出口比重各為31.7％及20.1％，分別寫下近36年同期及歷年同期新高紀錄。

展望未來，全球經濟仍面臨地緣政治衝突、美國貿易政策走向等不確定因素，惟隨人工智慧應用逐漸擴散至推論、代理式AI，且國際雲端服務業者持續布建AI基礎設施，帶動半導體、伺服器等相關供應鏈需求延續，加以科技新品相繼推出、年底消費旺季來臨之挹注，我國第4季出口可望維持強勁成長態勢。