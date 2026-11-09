台灣首設旗艦館參展米蘭EICMA 促成1400萬美元商機

義大利米蘭國際二輪車展（EICMA）於11月3日至8日登場，經濟部與台北市進出口、車輛、橡膠公會及台灣企業首度設置「旗艦台灣館」。經濟部今天表示，台灣為本屆第3大參展國，展期共吸引逾2800人次參觀台灣館、1680人次國際買主駐足洽談，爭取約1400萬美元商機。

經濟部透過新聞稿表示，全球指標性二輪車專業展EICMA於3日至8日在義大利米蘭登場，經濟部攜手台北市進出口、車輛、橡膠公會及130家台灣企業設置「旗艦台灣館」，以Team Taiwan國家隊向全球買主展現台灣機車產業的技術實力與供應鏈整合優勢。

經濟部說明，旗艦台灣館以Smart & Green Mobility為主軸，結合台灣機車及電動自行車整車製造實力與電子資通訊產業優勢，聚焦整車創新、電動化、智慧安全及輕量化、永續發展趨勢等相關創新應用，以及因應全球轉型趨勢的技術實力。

經濟部表示，台灣重要的傳統機車整車龍頭、電動機車及自行車指標業者、全球知名輪胎大廠及碳纖車殼製造商均參與此次展出。

經濟部說明，台灣具備完整的機車與自行車產業聚落，以及精密加工、金屬材料、複合材料、電子零組件及智慧控制等跨領域優勢，可透過電動動力、電池管理、熱管理及輕量化零件等技術發展，協助傳統製造業者跨足新能源與高附加價值產品市場，像是結合智慧安全及車聯網應用，可開拓整車配套、國際品牌共同開發及售後市場等多元商機。

經濟部指出，展覽首日旗艦台灣館即成功吸引義大利、德國等國的產業公協會、品牌商與通路商洽談，直接掌握歐洲與全球市場需求，展期6天吸引超過2800人次參觀台灣館、1680人次國際買主駐足洽談，爭取約1400萬美元商機，提升台灣產業形象及優質產品的國際露出。

經濟部說明，台灣具備完整的機車產業聚落及海外拓銷能力，機車品牌兩大龍頭光陽及三陽的傳統機車已占義大利市場整體掛牌量13%，分居第4及第5大品牌，顯見義大利成為台灣機車及自行車業者拓展歐洲市場的重要據點。

展覽期間也辦理產品發表會、買主導覽、國際媒體與自媒體（KOL）採訪，以及辦理「台灣之夜」等活動，也同步於台灣經貿網平台建置線上形象館與主題專頁，整合數位行銷資源，協助業者在展後持續接洽潛在買主。

經濟部指出，面對全球經貿情勢變化，政府運用韌性特別預算，透過籌組海外拓銷團、參與指標性國際展覽、邀請買主來台及洽談採購等多元方式，協助台灣企業拓展海外市場。

經濟部表示，繼此次EICMA後，將陸續組團參加慕尼黑電子展（Electronica）、杜賽道夫醫療展（MEDICA）及日本國際橡塑膠展（IPF）等國際大型展覽，並打造旗艦台灣館，全方位協助多元產業海外拓銷。