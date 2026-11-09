機車零違規抽獎首波376人中獎 iPhone 17、機車得主出爐

公路局舉辦2026年交通安全月「機車常用族交通零違規抽獎活動」，第一波公開抽獎已於10月30日舉行，共有131萬495人符合抽獎資格，並抽出376名幸運得主，獎項包括機車、iPhone 17及超商商品等。公路局表示，首波得獎者的紙本中獎通知公文已全數寄出，提醒得獎者依通知內容辦理領獎，企業提供的獎項須於12月13日前聯繫領取，所有必要領獎程序則須於明年1月13日前完成。

公路局指出，本次抽獎活動由光陽、三陽、台灣山葉及和潤企業等共同響應提供獎項。得獎者可至活動官方網站查詢完整名單。針對企業提供的獎項，公路局已在中獎通知公文中載明各企業聯繫窗口及聯絡方式，得獎者收到公文後，須於今年12月13日前逕洽企業，由專人協助後續領獎及獎項交付。

至於公路局提供的超商商品獎項，得獎者則須依公文所載方式，透過超商APP或實體門市多媒體機台，輸入兌獎序號辦理兌換。

公路局提醒，依所得稅法相關規定，得獎者須自行負擔中獎所得扣繳稅款，部分獎項另涉及車輛領牌、保險等費用，得獎者應於明年1月13日前完成身分核對、文件繳交、所得稅扣繳，以及相關稅費、規費或保險費繳納等必要程序，實際費用及辦理方式依各獎項提供企業規定為準。

此外，公路局特別提醒民眾留意詐騙，本次抽獎活動一律以正式紙本公文通知得獎者，不會透過簡訊、電話或電子郵件通知中獎。若收到不明訊息或郵件，要求點擊陌生連結、提供個人資料或匯款，應提高警覺，如有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或向公路局查證。