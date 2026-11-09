前三季重大職災死亡下降9％ 營造業身亡62％屬墜落災害

勞動部公布2026年前三季全產業重大職業災害死亡統計。截至9月30日止，全產業重大職災死亡人數為193人，較去年同期213人減少20人，降幅約9％，整體死亡人數呈下降趨勢。

從行業別觀察，製造業今年前三季重大職災死亡45人，較去年同期減少7人；營造業則有102人死亡，較去年同期增加9人。進一步分析，營造業死亡事故中，高達62％屬於墜落災害，顯示高處作業安全防護以及施工現場風險管理仍有持續精進的必要。

從縣市別觀察，今年前三季以新北市死亡31人最多，高雄市27人次之。與去年同期相比，台中市及彰化縣死亡人數均減少11人，顯示部分地區防災工作已有初步成效；但新北市及高雄市死亡人數各增加6人，仍須持續針對高風險工程及事故類型進行分析，強化預防措施。

勞動部指出，營造業死亡事故近9成發生於民間建築工程，其中廠辦新建工程就有20人死亡，包含科技廠房工程7人，且有4人發生於科學園區內。

隨著我國科技產業持續投資，廠房新建及擴建工程需求增加，工程規模大、特殊工法複雜、多家承攬商同時進場，以及工期與施工介面協調等因素，都使施工現場的安全管理面臨更高挑戰。為降低科技廠房工程的職災風險，勞動部已規劃推動下列措施。

一、跨部會聯合稽查，強化工程源頭管理：邀集國家科學及技術委員會等相關機關，研商科學園區建廠工程安全管理措施，並視工程風險及施工階段，推動跨部會聯合稽查，督促業者落實各項安全防護措施。另與內政部國土管理署合作，從建築管理源頭強化民間建築工程安全把關，降低施工風險。

二、推動第三方安全監督，督促業主安全治理：邀集科技產業高層座談，要求業主強化工程安全治理，評估引入第三方安全監督及審查機制，協助檢視工程規劃、施工管理及承攬商安全管理措施，及早發現並改善潛在風險。

三、啟動科技廠房工程專案檢查：針對全國興建中的科技廠房辦理專案檢查，聚焦高風險作業、施工安全防護、承攬管理及現場安全衛生措施，督促施工廠商落實工程各階段的風險評估與安全管理責任。

數據顯示，營造業死亡有七成以上為下包商勞工，反映多層次承攬工程在機械設備進場、人員管制及安全教育訓練等方面，仍有很大改善空間。

為強化承攬管理，勞動部已修正《職業安全衛生法》第26條及第27條檢查注意事項，對於工程層層交付承攬或多家廠商共同作業時，原事業單位更應明確界定管理權責、加強施工介面協調，避免因管理疏漏或責任不明，導致工作者暴露於危險之中。

勞動部強調，降低重大職災不能只依賴事故發生後的檢討，而是要將風險辨識與安全控管納為日常作業的一部分。未來將持續從「源頭防災」和「承攬管理」雙管齊下，透過跨機關合作與公私協力，協助事業單位提升現場管理能力，並推廣科技防災工具。