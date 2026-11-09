快訊

園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

不用刻意運動！每天1分鐘「腹肉按摩法」她腰圍兩周減7公分

俄國獨立媒體宣告停刊！與政治抗衡的33年歲月見證

聽新聞
0:00 / 0:00

前三季重大職災死亡下降9％ 營造業身亡62％屬墜落災害

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部公布2026年前三季全產業重大職業災害死亡統計。截至9月30日止，全產業重大職災死亡人數為193人，較去年同期213人減少20人，降幅約9％，整體死亡人數呈下降趨勢。

從行業別觀察，製造業今年前三季重大職災死亡45人，較去年同期減少7人；營造業則有102人死亡，較去年同期增加9人。進一步分析，營造業死亡事故中，高達62％屬於墜落災害，顯示高處作業安全防護以及施工現場風險管理仍有持續精進的必要。

從縣市別觀察，今年前三季以新北市死亡31人最多，高雄市27人次之。與去年同期相比，台中市及彰化縣死亡人數均減少11人，顯示部分地區防災工作已有初步成效；但新北市及高雄市死亡人數各增加6人，仍須持續針對高風險工程及事故類型進行分析，強化預防措施。

勞動部指出，營造業死亡事故近9成發生於民間建築工程，其中廠辦新建工程就有20人死亡，包含科技廠房工程7人，且有4人發生於科學園區內。

隨著我國科技產業持續投資，廠房新建及擴建工程需求增加，工程規模大、特殊工法複雜、多家承攬商同時進場，以及工期與施工介面協調等因素，都使施工現場的安全管理面臨更高挑戰。為降低科技廠房工程的職災風險，勞動部已規劃推動下列措施。

一、跨部會聯合稽查，強化工程源頭管理：邀集國家科學及技術委員會等相關機關，研商科學園區建廠工程安全管理措施，並視工程風險及施工階段，推動跨部會聯合稽查，督促業者落實各項安全防護措施。另與內政部國土管理署合作，從建築管理源頭強化民間建築工程安全把關，降低施工風險。

二、推動第三方安全監督，督促業主安全治理：邀集科技產業高層座談，要求業主強化工程安全治理，評估引入第三方安全監督及審查機制，協助檢視工程規劃、施工管理及承攬商安全管理措施，及早發現並改善潛在風險。

三、啟動科技廠房工程專案檢查：針對全國興建中的科技廠房辦理專案檢查，聚焦高風險作業、施工安全防護、承攬管理及現場安全衛生措施，督促施工廠商落實工程各階段的風險評估與安全管理責任。

數據顯示，營造業死亡有七成以上為下包商勞工，反映多層次承攬工程在機械設備進場、人員管制及安全教育訓練等方面，仍有很大改善空間。

為強化承攬管理，勞動部已修正《職業安全衛生法》第26條及第27條檢查注意事項，對於工程層層交付承攬或多家廠商共同作業時，原事業單位更應明確界定管理權責、加強施工介面協調，避免因管理疏漏或責任不明，導致工作者暴露於危險之中。

勞動部強調，降低重大職災不能只依賴事故發生後的檢討，而是要將風險辨識與安全控管納為日常作業的一部分。未來將持續從「源頭防災」和「承攬管理」雙管齊下，透過跨機關合作與公私協力，協助事業單位提升現場管理能力，並推廣科技防災工具。

災害 營造業 職災

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電強化整頓供應鏈 沒改善就掉單

職災認定診治 全台19家專責醫院提供勞工支持

人口探底／百萬移工台灣仍缺工 政策面臨3挑戰4困境

港鐵東涌西站30條柱「未灌到頂」有30公分空隙 即時停工

相關新聞

雇主注意！最低工資沒到位 違法按次累加罰鍰5萬元

勞動部於9日修正發布《違反勞動基準法及最低工資法裁處罰鍰共通性原則》，納入「最低工資法」，增列按次累加裁罰金額及網站資訊公開機制，將於2027年1月1日正式生效上路。針對上市櫃公司、實收資本額逾1億元或醫學中心等特定對象，違規以新台幣5萬元為罰鍰起算最低額。

環團：重啟核電將排擠綠能 拖慢淨零轉型

「廢除非核家園」公投案與九合一選舉於11月28日投票。環保團體及學者今天共同舉行記者會，指核能復興不符國際現況，且將排擠...

油電若足額反映成本 學者示警：CPI恐破3%

國際油價高漲、AI推升電子產品價格，全球通膨壓力持續。台經院預估今年消費者物價指數（CPI）年增率為2.05%，明年可望回落至1.94%。不過，台經院院長張建一示警，若政府未能透過預算撥補中油、台電虧損，導致國內油電價格大幅調漲，台灣CPI漲幅恐突破3%，甚至迫使央行面臨升息壓力。

主秘不能代表NCC 藍白立委：人事案通過再審預算

立法院交通委員會今天邀請國家通訊傳播委員會（NCC）業務報告，但會議一開始，民眾黨、國民黨立委就針對NCC主秘是否具法律規範的代表人資格提出程序問題，藍白立委都強調，沒有法源依據授權的代理人不應該上台，要等到有法源依據再審查。

台電2027招募輸電變電儀電機械土木583名新血 最高起薪4萬元

2027年台電僱用人員招考來了！為廣招電業人才，台電將於明年再招募16類別、預計583名新力軍。錄取者於工作訓練期間起薪約3.7萬元，電力技術人員如符合台電相關規定於實際從事現場技術工作或具有電力相關專業證照者更可突破4萬元。台電指出，甄試簡章預定12月23日上網公布，明年5月9日於台北、台中、高雄及花蓮等4個考區共同舉行初試，歡迎各領域電力專才趕緊筆記報考時程。

勞退提繳率該拉高？學者：再加碼恐讓加薪更難

勞退新制上路超過20年以上，勞團近兩年要求提高勞退新制法定提繳率6%聲浪高漲。最近主計總處發布2025年受僱勞工報酬發現，平均每位受僱勞工勞動報酬有88.3萬元，其中雇主為勞工支出的「非薪資報酬」，也就是每位勞工去年「看不到的所得」高達12.2萬元，占整體報酬13.9%，較20年前大幅增加，亦即雇主為勞工支出金額不斷擴大；另一方面，勞工每月經常性薪資占比則反向下降到歷史低點。到底兩者有何相關？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。