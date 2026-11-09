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職災認定診治 全台19家專責醫院提供勞工支持

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為了讓勞工在傷病不同階段都能找到適當資源，勞動部持續建構職業傷病診治服務網絡。全台已有19家職業傷病診治專責醫院，並串聯103家網絡醫院，提供專業診斷、認定協助及個案管理，也進一步銜接職能復健與復工資源，讓勞工從傷病診治到重返職場，都能獲得全方位的專業支持。

勞工如懷疑傷病與工作有關時，即需要職業醫學專業協助。其次，在傷病復原後準備重返職場，也面臨工作能力與復工安排等需求。

這套服務網絡由勞動部職業安全衛生署、財團法人職業災害預防及重建中心與各地醫院共同合作，讓職災勞工在不同階段，都能接續獲得所需的專業服務。

職安署負責醫療機構認可、服務品質管理及診治網絡建構；重建中心負責資源整合，協助醫院間聯繫合作、專業人員培訓及服務轉介。

專責醫院則由職業醫學專科醫師與個案管理師提供專業診治、個案管理，並輔導網絡醫院提升服務品質；網絡醫院則在各地開設職業傷病門診，就近提供傷病諮詢、診治、通報及轉介服務，讓疑似職業傷病勞工能及早獲得協助。

勞動部表示，專責醫院不只關注職業傷病發生原因，也會將勞工的工作處境與實際需求納入評估。

職業醫學專科醫師透過工作經歷、危害暴露及必要的現場訪視，協助釐清職業傷病與工作關係；個案管理師協助勞工瞭解職災相關權益、申請程序及後續服務需求。對於有復工需求的職災勞工，也可進一步銜接職能復健，透過身心功能強化、工作能力評估及復工規劃，逐步做好重返職場的準備。

衛生福利部桃園醫院曾協助一名女性勞工，她因工作時機台倒塌造成腳踝受傷，經多次治療後身體逐漸康復，但仍受到職災事故帶來的心理衝擊。在朋友鼓勵下，她前往職業醫學門診，經醫療團隊評估及轉介，接受職能復健與心理強化訓練，逐步增強面對職災陰影與生活壓力的心理韌性。

另一名從事設備維修的男性勞工，因意外造成嚴重脊髓損傷，一度對未來感到茫然。但在家人與醫療專業團隊支持下，接受職能復健與工作能力評估，並透過改裝車輛駕駛訓練，順利取得計程車駕照，如今已穩定投入駕駛工作。

兩個職災案例均呈現，職災事故後的需求，除了傷病診治外，也會涉及心理支持、工作能力評估及後續復工安排，需要不同專業服務相輔相成。

勞動部表示，職災事故後，對職災勞工支持不能只停留在傷病診治，更重要的是讓診治、權益協助、職能復健與復工服務能全方位銜接，讓勞工在身心復原及重返職場的過程中，都能獲得適當協助，不必獨自面對。

未來職安署、重建中心與專責醫院會持續攜手合作，強化傷病診治、職能重建及復工服務的連續性，並提供全方位的服務。勞工如懷疑傷病與工作有關，或因職業傷病面臨復工困難，可洽詢鄰近專責醫院的職業醫學門診或服務窗口；相關資訊可至職安署或職災預防及重建中心網站查詢。

勞工 職災 醫院

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