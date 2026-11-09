雇主注意！最低工資沒到位 違法按次累加罰鍰5萬元

勞動部於9日修正發布《違反勞動基準法及最低工資法裁處罰鍰共通性原則》，納入「最低工資法」，增列按次累加裁罰金額及網站資訊公開機制，將於2027年1月1日正式生效上路。針對上市櫃公司、實收資本額逾1億元或醫學中心等特定對象，違規以新台幣5萬元為罰鍰起算最低額。

勞動部說明，最低工資為勞工維持生活所必需，雇主給付勞工之工資，無論係按月、按日或按時計酬，均不得低於法定最低工資。

考量「最低工資法」自2024年上路以來，政府持續輔導事業單位遵守最低工資法，為使全國地方政府有一致性裁罰基準，此次修正共通性原則，納入違反最低工資法。針對上市櫃公司、實收資本額逾1億元或醫學中心等特定對象，若違反最低工資或工時等重要規定，以5萬元為罰鍰起算最低額。

勞動部今年主動檢視「最低工資法」自2024年上路以來的執行情形，再加上有勞工團體反映，不同地方政府面對事業單位違反同一條文次數累加罰鍰計算不一之情形，勞動部邀集地方政府溝通，增訂共通性原則。

主管機關審酌事業單位再次違反同條文次數之計算周期一致性為三年，亦即「三年內再次違反同條規定之次數」應列入按次累加裁罰金額，勞動部特別提醒，三年內違反勞動基準法基本工資與最低工資法者視為違反同一規定。

同時，輔以要求各地方政府應將其訂定之裁罰審酌標準（包含按次數累加裁罰金額）公開於官方網站，勞動部官網協助彙整各縣市連結，以達到行政透明與尊重地方裁量權。

勞動部表示，新修正共通性原則訂於2027年1月1日實施，勞動部與地方政府於實施前將積極宣導，共同輔導事業單位提升法遵能力。

勞工如發現雇主有違反勞動基準法或給付工資低於最低工資情事，均可就近向當地勞工行政主管機關或撥打「1955」勞工申訴專線提出申訴，以維護自身勞動權益。相關修正規定內容，歡迎至勞動部官方網站「勞動條件及就業平等專區」查詢。