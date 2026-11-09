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把握美政黨輪替機會 瞄準民主黨產業需求

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台經院研討會上，專家在圓桌論壇分析美國選舉對產業投資的影響。左起孫明德、張建一與劉佩真。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台經院研討會上，專家在圓桌論壇分析美國選舉對產業投資的影響。左起孫明德、張建一與劉佩真。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「美國2028年民主黨執政機會很高，要關注民主黨喜歡的產業，例如太陽能、新能源與醫藥！」學者孫明德9日在研討會分析，共和黨此次敗選模式有類似的歷史經驗；學者劉佩真指出，AI有戰略需求、美國兩黨都不可能放棄，短期雖會有震盪，但中長期對台灣來說還是穩定樂觀。

AI正在調整期

台經院9日舉行「2027年景氣展望與產業趨勢研討會」，在圓桌論壇上，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，新興產業發展總會面臨「資本過熱」、「融資緊縮」、「終端市場爆發」與「消耗庫存」的循環。若AI在企業與消費端能維持長期價值，現階段可視為成長過程的「換氣階段」，台灣若能維持硬體優勢，還是能持續有豐厚AI紅利。

劉佩真指出，民主黨偏向綠能發展，等明年1月新國會議員上任後，關於潔淨能源、綠能、太陽能、儲能與電動車電池，還有醫療、生技產業，國防與航太都可以受惠，台灣的部分尤其是新能源汽車、電網韌性與重電設備。她強調，雖然民主黨州長對資料中心可能有意見，但美國兩黨都不允許AI發展落後中國，且美國總統川普對國會有否決權，因此影響可能有限。

台經院院長張建一也指出，AI之前如同粗放的軍備競賽，但隨著最下游的需求逐漸浮現，過熱或估值過高的狀況有望逐漸減緩，但這需要時間。他認為AI相當有未來性，但發展還是需要一點時間。

航運業今年恐已高點

台經院景氣預測中心主任孫明德則說，美國共和黨前總統尼克森（福特接任）在期中選舉大敗，民主黨後來由卡特當選；小布希也是期中選舉大敗，後來變成歐巴馬上任，這次選舉與過去幾次的歷史經驗很相似，加上川普剩餘任期的施政恐被國會卡關，政黨輪替的機會很高，各國爭相與民主黨重新建立連結，前述相關產業也會是新投資趨勢。

孫明德另分析，全球航運業因為中東戰爭、貨運繞路而營收大漲，明年可觀察若中東與俄烏戰爭有放緩跡象，航運業的成長今年可能已達高點。有聽眾詢問日本經濟發展，他則回應說，日本家電與汽車出口降低，雖設法透過國防工業增加成長，但日本政府支出多數拿來國債還本付息，僅有10分之1拿來拚經濟，因此還是用舉債作為經濟成長動能。

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