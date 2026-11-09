展望明年經濟風險 應注意通膨與AI應用

「明年經濟成長需觀察戰爭與聖嬰帶動的物價漲幅，還有AI能否有更多應用！」台經院學者孫明德9日針對全球經濟分析，接下來主要風險還有美國新國會、中國與印度等經濟體降速的狀況。他強調，AI需要更多商業與民間的「殺手級」新應用，目前發展明顯供過於求。

台經院9日舉行「2027年景氣展望與產業趨勢研討會」。台經院景氣預測中心主任孫明德分析，全球經濟本來恐因中東戰爭衰退0.9%，但因為各國有戰備儲油，對於石油的依賴也沒有過去高，因此目前只有衰退0.3%。但他提醒，若明年戰爭仍無法結束，各國備援措施陸續用完，加上聖嬰現象，在糧價與油價恐有不小影響。

孫明德指出，美國期中選舉就是K型經濟的反彈，雖然AI、投資與消費昌旺，但因為關稅戰與物價回升造成選民反彈，導致經濟成長率上升，實質薪資卻下降；德國則面臨內需不振問題，雖然外銷很高，但電動車面臨中國競爭，因此現在政府在舉債做公共建設；法國則是沒有新產業發展，國家推出很多高齡者福利，導致國債高築、年輕人福利減少，因此爆發抗爭。

關注印度綠能市場

新興市場方面，孫明德表示，中國的經濟會慢慢下滑，可關注政府因此做出的調整，例如將補貼從廠商轉往民眾；印度則有可能因為美國國會由民主黨掌握，願意發展ESG與綠能而成長，但也要注意美國總統川普可能會有關稅，還有其本身投資環境不佳的問題；越南則很像1990年代的台灣，韓國、泰國與馬來西亞的出口都不錯。

針對2027年經濟展望，孫明德預測，主要還是中東戰爭、AI投資能否轉為實際應用兩大因素，還有美國選後的政治走向會影響全球經濟。他表示，戰爭與聖嬰現象對亞洲影響較大，而亞洲很多國家都是農產大國，因此糧價也會有波動；AI部分，美國目前有45%股票與AI有關，但其他產業缺乏AI應用，AI公司不能只靠其他AI公司互相投資而獲利。

增加傳產應用AI

「金融業現在就很缺乏AI應用！」孫明德舉例，他到銀行、券商演講，詢問在場聽眾「有沒有人花錢用AI？」，舉手的人可能僅有3成，花費1千元以上甚至僅有1成，以金融業來說，包括客服與理專可以逐漸由AI取代，但資安的部分還是要謹慎。

台經院院長張建一則認為，近來民主黨在美國期中選舉大獲全勝，開始有對AI中心建置的質疑聲浪出現，但他指出，AI供給與需求仍在，發展不會因此消失，適時放緩是好事。他說，台灣產業出現因為AI發展不同收益的狀況，傳統產業今年也因關稅與非紅供應鏈受損，政府近年來應協助傳統產業打入AI供應鏈。

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