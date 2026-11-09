快訊

園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

不用刻意運動！每天1分鐘「腹肉按摩法」她腰圍兩周減7公分

俄國獨立媒體宣告停刊！與政治抗衡的33年歲月見證

聽新聞
0:00 / 0:00

展望明年經濟風險 應注意通膨與AI應用

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台經院9日舉行「2027年景氣展望與產業趨勢研討會」，由景氣預測中心主任孫明德（右2）進行全球經濟預測分析。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台經院9日舉行「2027年景氣展望與產業趨勢研討會」，由景氣預測中心主任孫明德（右2）進行全球經濟預測分析。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「明年經濟成長需觀察戰爭與聖嬰帶動的物價漲幅，還有AI能否有更多應用！」台經院學者孫明德9日針對全球經濟分析，接下來主要風險還有美國新國會、中國與印度等經濟體降速的狀況。他強調，AI需要更多商業與民間的「殺手級」新應用，目前發展明顯供過於求。

油價、糧價推升通膨

台經院9日舉行「2027年景氣展望與產業趨勢研討會」。台經院景氣預測中心主任孫明德分析，全球經濟本來恐因中東戰爭衰退0.9%，但因為各國有戰備儲油，對於石油的依賴也沒有過去高，因此目前只有衰退0.3%。但他提醒，若明年戰爭仍無法結束，各國備援措施陸續用完，加上聖嬰現象，在糧價與油價恐有不小影響。

孫明德指出，美國期中選舉就是K型經濟的反彈，雖然AI、投資與消費昌旺，但因為關稅戰與物價回升造成選民反彈，導致經濟成長率上升，實質薪資卻下降；德國則面臨內需不振問題，雖然外銷很高，但電動車面臨中國競爭，因此現在政府在舉債做公共建設；法國則是沒有新產業發展，國家推出很多高齡者福利，導致國債高築、年輕人福利減少，因此爆發抗爭。

關注印度綠能市場

新興市場方面，孫明德表示，中國的經濟會慢慢下滑，可關注政府因此做出的調整，例如將補貼從廠商轉往民眾；印度則有可能因為美國國會由民主黨掌握，願意發展ESG與綠能而成長，但也要注意美國總統川普可能會有關稅，還有其本身投資環境不佳的問題；越南則很像1990年代的台灣，韓國、泰國與馬來西亞的出口都不錯。

針對2027年經濟展望，孫明德預測，主要還是中東戰爭、AI投資能否轉為實際應用兩大因素，還有美國選後的政治走向會影響全球經濟。他表示，戰爭與聖嬰現象對亞洲影響較大，而亞洲很多國家都是農產大國，因此糧價也會有波動；AI部分，美國目前有45%股票與AI有關，但其他產業缺乏AI應用，AI公司不能只靠其他AI公司互相投資而獲利。

增加傳產應用AI

「金融業現在就很缺乏AI應用！」孫明德舉例，他到銀行、券商演講，詢問在場聽眾「有沒有人花錢用AI？」，舉手的人可能僅有3成，花費1千元以上甚至僅有1成，以金融業來說，包括客服與理專可以逐漸由AI取代，但資安的部分還是要謹慎。

台經院院長張建一則認為，近來民主黨在美國期中選舉大獲全勝，開始有對AI中心建置的質疑聲浪出現，但他指出，AI供給與需求仍在，發展不會因此消失，適時放緩是好事。他說，台灣產業出現因為AI發展不同收益的狀況，傳統產業今年也因關稅與非紅供應鏈受損，政府近年來應協助傳統產業打入AI供應鏈。

【更多精采內容，詳見

通膨 景氣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI助攻 台經院上修今年GDP至12.34%、明年估6.45%

油電若足額反映成本 學者示警：CPI恐破3%

AI股為何突然狂跌？他舉手搖飲分析：擔心的已非目前獲利

AI產業發展三劇本推演「藍潮」效應 悲觀情境：出現大量砍單潮

相關新聞

雇主注意！最低工資沒到位 違法按次累加罰鍰5萬元

勞動部於9日修正發布《違反勞動基準法及最低工資法裁處罰鍰共通性原則》，納入「最低工資法」，增列按次累加裁罰金額及網站資訊公開機制，將於2027年1月1日正式生效上路。針對上市櫃公司、實收資本額逾1億元或醫學中心等特定對象，違規以新台幣5萬元為罰鍰起算最低額。

環團：重啟核電將排擠綠能 拖慢淨零轉型

「廢除非核家園」公投案與九合一選舉於11月28日投票。環保團體及學者今天共同舉行記者會，指核能復興不符國際現況，且將排擠...

油電若足額反映成本 學者示警：CPI恐破3%

國際油價高漲、AI推升電子產品價格，全球通膨壓力持續。台經院預估今年消費者物價指數（CPI）年增率為2.05%，明年可望回落至1.94%。不過，台經院院長張建一示警，若政府未能透過預算撥補中油、台電虧損，導致國內油電價格大幅調漲，台灣CPI漲幅恐突破3%，甚至迫使央行面臨升息壓力。

主秘不能代表NCC 藍白立委：人事案通過再審預算

立法院交通委員會今天邀請國家通訊傳播委員會（NCC）業務報告，但會議一開始，民眾黨、國民黨立委就針對NCC主秘是否具法律規範的代表人資格提出程序問題，藍白立委都強調，沒有法源依據授權的代理人不應該上台，要等到有法源依據再審查。

台電2027招募輸電變電儀電機械土木583名新血 最高起薪4萬元

2027年台電僱用人員招考來了！為廣招電業人才，台電將於明年再招募16類別、預計583名新力軍。錄取者於工作訓練期間起薪約3.7萬元，電力技術人員如符合台電相關規定於實際從事現場技術工作或具有電力相關專業證照者更可突破4萬元。台電指出，甄試簡章預定12月23日上網公布，明年5月9日於台北、台中、高雄及花蓮等4個考區共同舉行初試，歡迎各領域電力專才趕緊筆記報考時程。

勞退提繳率該拉高？學者：再加碼恐讓加薪更難

勞退新制上路超過20年以上，勞團近兩年要求提高勞退新制法定提繳率6%聲浪高漲。最近主計總處發布2025年受僱勞工報酬發現，平均每位受僱勞工勞動報酬有88.3萬元，其中雇主為勞工支出的「非薪資報酬」，也就是每位勞工去年「看不到的所得」高達12.2萬元，占整體報酬13.9%，較20年前大幅增加，亦即雇主為勞工支出金額不斷擴大；另一方面，勞工每月經常性薪資占比則反向下降到歷史低點。到底兩者有何相關？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。