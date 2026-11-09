環團：重啟核電將排擠綠能 拖慢淨零轉型

「廢除非核家園」公投案與九合一選舉於11月28日投票。環保團體及學者今天共同舉行記者會，指核能復興不符國際現況，且將排擠綠能、拖慢淨零轉型。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，國際焦點仍然是在再生能源，第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP31）今天登場，主辦國土耳其倡議2050年全球地熱供給增12倍、共同主席國澳洲則以全球屋頂太陽光電戶數倍增至3億戶為目標。

趙家緯指出，若是近期常被提及的「小型模組化反應爐（SMR）」，根據經濟合作暨發展組織（OECD）核能署估算，SMR發電成本仍高於傳統大型核電及當前的再生能源；世界核能協會也表示，目前SMR商業化成熟度不足，燃料供應、監管與管理體系皆待建立。

綠色公民行動聯盟研究員林正原指出，這次公投主文完全未提出核廢料處理的問題，現在台灣沒有運轉中的核電廠，正是處理既有核電廠除役工作的最佳時機。他呼籲不論是民進黨政府的「核廢有解」或是國民黨的公投，都應面對核電廠除役時間及經費、新增核廢由誰承擔等議題。

台灣海洋大學永續發展碩士在職學位學程助理教授顏東白指出，太陽能、風電可以高度模組化，但核電沒有，而新式核電也沒有商業化的成熟度，「最後變成用台灣的經濟在振興核電產業」；投入昂貴且興建緩慢的核電，反而會排擠綠能與儲能系統的發展。

記者會呼籲，11月28日公投的問題並不只是要不要核電，而是台灣要將有限的公共資源與社會能量放在哪裡；今年全球風電、光電發電量將雙雙超過核電，儲能設施也正在布建，台灣應正視既有的核廢與除役責任，全力推動綠能、儲能及彈性電網。