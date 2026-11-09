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油電若足額反映成本 學者示警：CPI恐破3%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
今年國際油價維持相對高檔，帶動油料費及國際機票燃油附加費調漲。 歐新社
今年國際油價維持相對高檔，帶動油料費及國際機票燃油附加費調漲。 歐新社

國際油價高漲、AI推升電子產品價格，全球通膨壓力持續。台經院預估今年消費者物價指數（CPI）年增率為2.05%，明年可望回落至1.94%。不過，台經院院長張建一示警，若政府未能透過預算撥補中油、台電虧損，導致國內油電價格大幅調漲，台灣CPI漲幅恐突破3%，甚至迫使央行面臨升息壓力。

台經院指出，今年國際油價維持相對高檔，帶動油料費及國際機票燃油附加費調漲，加上外食費持續上揚，推升國內物價漲幅。前九月CPI平均年增1.94%，自5月起單月年增率多維持在2%以上，9月更升至2.73%；核心CPI前九月平均年增2.15%。

台經院預估明年CPI年增率將降至1.94%，較今年下降0.11個百分點。台經院指出，雖然企業調薪、最低工資調升，以及AI需求擴張，可能推升服務類及部分電子產品價格，但隨國際油價與原物料價格逐步回穩，加上民間消費需求溫和，整體通膨壓力可望趨緩。

張建一指出，台灣物價相對穩定，主要仰賴中油與台電扮演「消波塊」，吸收國際能源價格上漲壓力。然而，截至今年9月，台電累積虧損約3,700億元、中油約910億元，合計約4,600億元，若立法院未能通過相關增資及撥補預算，兩家公司恐須透過調漲油電價格改善財務。

張建一警告，油電價格一旦同步大幅上漲，不僅加重家庭負擔，也將推升企業生產成本，尤其接單不振的傳統產業首當其衝。若成本充分反映至終端物價，CPI年增率恐突破3%，央行也可能因此面臨升息壓力，形成物價與資金成本雙重上漲的衝擊。

此外，美國AI資料中心建置引發的電價爭議，也反映能源成本已成為全球重要民生議題。張建一指出，AI資料中心雖有助帶動投資與就業，但龐大用電需求可能推升居民電價，未來能否順利擴建，關鍵仍在電力供應規劃及成本分攤機制。

台經院景氣預測中心主任孫明德提醒，未來全球物價仍面臨四大上漲風險，包括中東戰事延續、AI推升消費性電子產品價格、超級聖嬰現象帶來極端氣候，以及反全球化趨勢推高生產成本。

孫明德指出，各國推動供應鏈重組，企業逐漸排除中國大陸、轉往美國設廠，生產成本提高後，勢必部分轉嫁至終端售價；極端氣候也可能衝擊農業生產，進一步推升糧食價格，使全球通膨面臨長期壓力。

CPI 台經院 中油

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