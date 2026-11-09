主秘不能代表NCC 藍白立委：人事案通過再審預算

立法院交通委員會今天邀請國家通訊傳播委員會（NCC）業務報告，但會議一開始，民眾黨、國民黨立委就針對NCC主秘是否具法律規範的代表人資格提出程序問題，藍白立委都強調，沒有法源依據授權的代理人不應該上台，要等到有法源依據再審查。

在協商過後，國民黨召委邱若華裁示，先處理中央政府總預算關於數位發展部主管預算凍結案計12案，若立委對NCC業務有疑問，再請熟悉業務的主秘上台回答。

NCC主委與委員出缺，行政院8月指派NCC主任秘書溫俊瑜為機關代表人，以維持NCC基本運作，今天也由溫俊瑜代理出席立院交通委員會，民眾黨黨團總召陳清龍表示，主祕的代表性在法律上有疑慮，他並不是NCC委員，也不具備任何的決定權。

國民黨立委洪孟楷也說，NCC組織法沒有任何法源依據，可以由行政院指派的主任祕書代理行使獨立機關職責，追根究底回歸到源頭，就是因為行政院長卓榮泰沒有在法定期限裡面提出名單讓立院來審查。

洪孟楷表示，基於捍衛交通委員會的尊嚴，違法任命的代理人不應該讓他上台，會在之後立法院通過NCC委員，有法源依據的情況下再來做審查，該走的行政流程、看到NCC報出來的預算會先詳讀，但沒有辦法認同在立法院做業務報告。