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台電2027招募輸電變電儀電機械土木583名新血 最高起薪4萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
2027年台電僱用人員招考簡章預計12月23日公告，將再招募16類別、預計583名專業人力。台電／提供
2027年台電僱用人員招考簡章預計12月23日公告，將再招募16類別、預計583名專業人力。台電／提供

2027年台電僱用人員招考來了！為廣招電業人才，台電將於明年再招募16類別、預計583名新力軍。錄取者於工作訓練期間起薪約3.7萬元，電力技術人員如符合台電相關規定於實際從事現場技術工作或具有電力相關專業證照者更可突破4萬元。台電指出，甄試簡章預定12月23日上網公布，明年5月9日於台北、台中、高雄及花蓮等4個考區共同舉行初試，歡迎各領域電力專才趕緊筆記報考時程。

台電為確保穩定供電，配合產業民生經濟用電需求，持續推動電源、電網等多元電力建設，並積極廣納電力領域人才。本次招考合計廣招16類別，預計583個名額。包含配電、輸電、變電、電機、儀電、機械、土木、重車及綜合行政領域，並首次新設「生態類」；另為落實身心障礙者工作權益保障，明年也將續辦身心障礙人員報考綜合行政類別。

台電說明，僱用人員甄試分為紙筆測驗初試、現場及實作測試的複試。其中，複試階段因應台電對於現場實作技能的重視及需求，包含「配電線路維護類」、「輸電線路維護類」、「輸電線路工程類」、「變電設備維護類」、「變電工程類」、「電機運轉維護類」、「儀電運轉維護類」、「機械運轉維護類」、「機械修護類」、「土木工程類」、「輸電土建工程類」、「重車駕駛及機械操作類」等類別皆設有實作測試，並計入總成績評分，而部分類別亦會配合業務需求，調整測試項目及實作分數占比，鼓勵具備專業技術背景者踴躍報考、一展長才。

台電表示，新進僱用人員經錄取後，需先經過共為期1年的養成班與工作訓練，工作訓練期間起薪約3.7萬元；其中電力技術人員如符合台電相關規定於實際從事現場技術工作或具有電力相關專業證照，得再予加晉薪級，起薪逾4萬元。

台電 電力 供電

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