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能源論壇12月2日登場／能源署長吳志偉：增建機組 滿足 AI 用電

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
能源署署長吳志偉。經濟部／提供
能源署署長吳志偉。經濟部／提供

AI產業興起，電力成關鍵議題。經濟部能源署長吳志偉表示，經濟部已盤點AI資料中心（AIDC）及半導體產業用電申請，推估未來十年用電需求年均成長率約2.5%；政府已規劃增建台電及民營燃氣機組，至2035年燃氣機組累計新增容量約26GW（百萬瓩），倘未來AI蓬勃發展帶動用電需求高於預期，仍有充足餘裕可供支應。

經濟日報將於12月2日舉辦「2026能源願景高峰論壇-AI時代 智慧能源新戰略」。本論壇由經濟日報主辦，經濟部能源署、工研院、台電、台達電、永豐餘、國泰投信、富邦投信協辦。

吳志偉當天將以「因應AI產業興起之能源規劃」為題，發表專題演說，說明政府未來能源規畫。

吳志偉坦言，要滿足AI產業用電，主要挑戰在於其需求成長快速、用電集中，及建設時程銜接。AI相關產業包括晶片製造、伺服器生產及資料中心，各自用電規模與特性不同。

其中資料中心用電密度高、全天運轉，若集中在既有負載較高都會區，會增加當地線路與變電所壓力。電力建設又涉及用地、施工及地方溝通，須在業者投資初期就開始協調，才能配合用電時程；產業對供電品質及綠電需求，也需同步考量。

依能源署掌握，2035年大型民間AI算力中心設置量約為1.2GW，未來將就公部門、學研部門等新增需求，持續滾動檢討電力供需情勢。

吳志偉表示，政府已規劃增建台電及民營燃氣機組，至2035年燃氣機組累計新增容量約26GW，倘未來用電需求高於預期，依目前供給規劃2030、2035年備用容量分別達6.6GW、11.1GW，支應仍有餘裕。

吳志偉表示，兼顧供電穩定及能源效率，經濟部自2025年11月5日起，將新設或擴建能源使用數量達5MW（千瓩）以上超大型及主機代管資料中心納入能源使用說明書審查，由地方政府或園區管理單位轉送能源署，並邀集台電及相關機關共同審查，審查重點包括供電可行性評估、產業評估效益、能源效率等。

產業界關切未來用電大戶自備電源將如何規範。吳志偉表示，立法院已通過能源管理法，其中要求能源用戶達規定契約容量者應設置自用發電設備或儲能設備，以提升能源用戶電力自給能力及自主韌性。能源署現研議子法，將充分蒐集與聽取各界意見，審慎研議。

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