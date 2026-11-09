財部：森崴案積極協調 盼有圓滿結果

離岸風電統包商森崴能源下市，包括八大公股行庫等各大銀行授信踩雷。財政部次長阮清華指出，現在各行庫對森崴案正積極處理，但不是馬上要求去履行保障債權，而是先溝通，包括向台電和業主溝通，可能必要時送到工程會或經濟部轄下聯輔中心協調，基本上是合約糾紛，希望有一個圓滿的結果。

阮清華近日受訪時說明，因為森崴子公司富崴是台電的下包商，行庫是跟富崴簽約，富崴現在因為成本上漲等因素工程做不下去，另有相關履約保證金扣在台電，後來台電另外找人來承做，但是包括公股行庫和民營行庫授信是跟富威簽約，現在協商當中。

阮清華強調，必要的話會送到經部轄下聯輔中心或是工程會去做協調，簡單講是合約糾紛，現在各行庫也積極處理，但不是馬上就要求去保障債權。