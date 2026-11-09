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F4 離岸風電千億聯貸啟動 森崴案後續解決方式將影響參貸意願

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
國內離岸風電市場轉趨保守，而3-1期選商的「海盛風電Formosa 4（下稱F4）」風場專案融資聯貸籌組於近期已啟動，且是千億級的大案。示意圖。 聯合報系資料照
國內離岸風電市場轉趨保守，而3-1期選商的「海盛風電Formosa 4（下稱F4）」風場專案融資聯貸籌組於近期已啟動，且是千億級的大案。示意圖。 聯合報系資料照

國內離岸風電市場轉趨保守，而3-1期選商的「海盛風電Formosa 4（下稱F4）」風場專案融資聯貸籌組於近期已啟動，且是千億級的大案，不過，金融圈指出，目前市場氛圍導致公股行庫等銀行保守，甚至有銀行初步傾向不參加，正觀望森崴案的後續解決方式，最終將影響銀行參貸F4意願。

Formosa系列風場「海盛風電Formosa 4」於2022年第三階段區塊開發第一期選商中獲配495MW容量，由本土開發商風睿能源開發的大型離岸風電計畫，股東包含台電及中油。場址位於苗栗外海約18-20公里處，最大面積為85平方公里，最大總裝置容量可達1,104MW。

金融圈指出，F4專案融資規模超過千億元，為近期市場最大案，由北富銀擔任財務顧問，近期於市場已啟動籌組作業。不過，日前發生多家大型銀行踩雷森崴能源及旗下富崴授信案，包括聯貸及自貸，且九大公股行庫無一倖免。主因富崴能源2020年承攬台電二期離岸風電工程，但因遭遇新冠疫情、俄烏戰爭等致成本暴增而虧損，加上富崴與台電對追加預算及工期展延無法達成共識，最終破產。其中由中信主辦的富崴聯貸案餘額仍有60億元。

據悉，各大行庫踩雷後已大大影響對離岸風電的信心，目前初步有大型銀行對F4專案融資投反對票，由於富崴案唯一解套方法僅有台電，各大行庫正觀望後續是否有轉機及政府解決方式，將影響未來對於離岸風電融資的支持力道。

金融圈表示，由於離岸風電一案動輒千億元，八大公股行庫能吃下多少部位至關重要，這也是近年來政策一直要求行庫加大參與力度的原因。另由於聯貸金額大，單一家銀行參貸部位可觀，對於中小型銀行而言幾乎不碰，因造成授信過於集中。而F4專案融資將看本國銀行能吃下多少額度後再找外商銀行加入，畢竟目前外商銀行對離岸風電專案融資比國內銀行熟悉，對於未來購售電合約（CPPA）的現金流接受度亦較本土銀行高。

離岸風電 風電 富崴

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