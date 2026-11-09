金控投資大虧 恐衝擊明年配息

金控帳上投資第三季大失血。金管會統計至九月底，十四家金控帳上未實現投資收益驟降到一九四一億元，單季蒸發七四六八億元、寫史上次大減額，逾七成受海外市場拖累，其中以美國最慘。

第四季情況恐更嚴峻。金融圈人士示警，台、美股市走跌，美債殖利率仍居高檔，金控年底未實現投資損益一旦由盈轉虧，將進一步侵蝕淨值，衝擊明年配息空間。

海外市場是最大投資破口。九月底未實現損失擴大到七七七九億元、寫十六季最慘；單季惡化五四五三億元，超越二○二二年美國暴力升息期間，改寫史上最大減額紀錄。

國內也同步失血。九月底未實現收益縮水到九七二○億元、季減二○一五億，寫史上第二大減額，但因仍保有近兆元收益，抵銷部分海外虧損。

這波金控集團海外投資受挫，關鍵是美債殖利率飆升、價格暴跌。金控主管指出，帳上投資失血，將衝擊金控淨值項下的「其他權益」，進一步壓縮明年配息能力。依規定，若金控年底淨值項下的「其他權益減項」較前一年擴大，須就差額提列特別盈餘公積，等於部分盈餘不能拿來發股利，壽險型金控尤其值得關注。