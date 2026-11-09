券商雨天收傘 投資人周轉變難

台股短短一個月暴跌逾萬點，券商也開始「雨天收傘」。據了解，近期已有多家大型券商暫停部分不限用途款項借貸業務，對外多以額度不足為由，但主要是擔憂股價持續下跌、借款人還款能力降低的風險考量。部分股票借款成數更從原先六成降至四成，顯示券商對股票質押放款的態度轉趨保守，讓投資人周轉增添變數。

消息人士透露，部分大型券商已暫停承作部分不限用途借貸業務，除了資金調度考量，業者也擔心股票價格持續下跌，一旦借款到期，借款人資產縮水下，會影響後續還款，因此寧願減少放款。除了暫停承作，部分券商也調整股票借款成數，原本最高可借六成的股票，如今降至四成。

對投資人而言，過去股市多頭時，股票質押是活用資金的工具，如今卻可能面臨借款額度縮減、借新還舊受限的壓力。尤其在市場承接意願已經轉弱之際，新增借款減少固然會壓縮進場資金，但更值得關注的是，若未來券商進一步限制既有借款展延，部分投資人恐須賣股籌錢還款，使原本減少買盤的授信緊縮，進一步轉化為市場賣壓。