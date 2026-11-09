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藍潮衝擊AI！業界3劇本嚴陣以待

聯合報／ 記者蕭君暉／台北報導
美國期中選舉結果衝擊AI建置的進程，業者研擬三劇本因應，隨時調整產能與出貨。圖為位於美國俄亥俄州新奧爾巴尼由Meta興建的AI資料中心暨超級運算中心園區。法新社
美國期中選舉結果衝擊AI建置的進程，業者研擬三劇本因應，隨時調整產能與出貨。圖為位於美國俄亥俄州新奧爾巴尼由Meta興建的AI資料中心暨超級運算中心園區。法新社

美國民主黨在期中選舉大獲全勝，「藍色浪潮」衝擊ＡＩ後市，業界研擬三劇本因應，最壞狀況是全美ＡＩ建置全數放緩，但若能移轉至共和黨執政的州、或由歐洲、東南亞填補缺口，衝擊可望降低。對台廠來說，不確定性就是最大的利空，業界嚴陣以待，隨時調整產能與出貨。

法人指出，美國是全球最大ＡＩ基建市場，若熄火，牽動台積電、日月光投控、廣達鴻海緯創等指標台廠，乃至於記憶體、ＰＣＢ、被動元件等各類關鍵零組件供應商，先前掀起的漲價缺貨行情可能戛然而止。

研調機構Statista統計，截至今年十月，美國有五○四四座資料中心，領先全球，接下來依序是英國五九五座、德國五八○座、中國大陸四四三座、法國四○一座、印度三三八座、澳洲三三七座、加拿大二九九座、義大利二七三座、日本二六九座等。美國是全球資料中心領頭羊，也是最大投資國，對全球ＡＩ產業影響最大。

市調機構Synergy Research Group指出，截至今年首季，美國支配全球超大規模雲端業者（Hyperscale）資料中心產能，全球前廿大的大型雲端公司的資料中心，其中十五家位於美國，前廿大也占據全球百分之六十資料中心產能。

從地區來看，美國德州過去一年超大規模雲端業者產能成長百分之七十一，全球平均只成長百分之卅六，其他高成長的區域還包括印第安納州、田納西州、維吉尼亞州南部、中國大陸廣東省、馬來西亞柔佛、印尼雅加達等。

對於民主黨大勝對ＡＩ產業的影響，業界推演三套劇本應對。首先，是全美ＡＩ建置全數放緩，這樣的狀況最嚴重，即便既有申請投資可以進行，對明年影響有限，但後年需求將受波及，未來恐陸續出現資料中心砍單甚至違約潮，牽動所有供應鏈出貨與報價。

第二是民主黨勝選州的需求轉移至共和黨掌握的州，填補民主黨砍掉的建置量，這是相對溫和的劇本；第三是歐洲、東南亞加快建置，補上美國缺口。

業界大咖也正嚴密關注後市發展。Meta總裁麥考密克不諱言，期中選舉後，新建資料中心將面臨更嚴格的審查，動工難度非常高。如今每家超大規模雲端業者都在思考，是否需要在美國境外建置，並稱地理分散，是分散投資風險的明智策略。

安謀執行長哈斯說，若部分州提高資料中心建設門檻，其他州可能接手。若美國整體放慢腳步，其他國家已準備好推進。他說，全球算力需求仍然龐大，大陸也沒有放慢，西方將持續投資。

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