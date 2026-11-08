經濟部提醒防詐騙 收到油水電訊息先查證勿輕易匯款

經濟部今天表示，民眾若收到有關油、水、電、糖等國營事業的郵件或訊息，務必先提高警覺，別急著點連結或匯款，並記住不點不明連結、不提供個人資料、不輕易匯款等「三不」原則。

經濟部今天在臉書發布貼文，呼籲民眾若收到台電節電獎勵、中油中獎通知、水費催繳簡訊，甚至是台糖舉辦親子活動的國營事業等相關郵件或訊息，都別急著點連結或匯款。

經濟部提醒，這些郵件與訊息可能都是詐騙集團假冒國營事業名義，誘導民眾點擊不明網址，輸入信用卡等個人資料，藉機竊取個資盜刷信用卡。

經濟部呼籲，民眾只要收到有關假冒油、水、電、糖 國營事業的可疑訊息，務必提高警覺，並記住「不點不明連結」、「不提供個人資料」、「不輕易匯款」等「三不」原則。

經濟部表示，盼外界協助分享，提醒親友小心詐騙。看到可疑訊息，先到各國營事業官方網站查詢或撥電話查證。