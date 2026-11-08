聽新聞
0:00 / 0:00
經濟部提醒防詐騙 收到油水電訊息先查證勿輕易匯款
經濟部今天表示，民眾若收到有關油、水、電、糖等國營事業的郵件或訊息，務必先提高警覺，別急著點連結或匯款，並記住不點不明連結、不提供個人資料、不輕易匯款等「三不」原則。
經濟部今天在臉書發布貼文，呼籲民眾若收到台電節電獎勵、中油中獎通知、水費催繳簡訊，甚至是台糖舉辦親子活動的國營事業等相關郵件或訊息，都別急著點連結或匯款。
經濟部提醒，這些郵件與訊息可能都是詐騙集團假冒國營事業名義，誘導民眾點擊不明網址，輸入信用卡等個人資料，藉機竊取個資盜刷信用卡。
經濟部呼籲，民眾只要收到有關假冒油、水、電、糖 國營事業的可疑訊息，務必提高警覺，並記住「不點不明連結」、「不提供個人資料」、「不輕易匯款」等「三不」原則。
經濟部表示，盼外界協助分享，提醒親友小心詐騙。看到可疑訊息，先到各國營事業官方網站查詢或撥電話查證。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。