中科院「神盾盃」資安競賽 國內外頂尖資安團隊攻防較勁

國家中山科學研究院舉辦「2026神盾盃國際邀請賽暨國防AI競賽」，今明兩天登場，今年賽事首度升格為國際邀請賽，邀請國際頂尖的資安團隊，和國內隊伍進行攻防對抗。今年也聚焦人工智慧在國防領域的應用，並規畫全民國防體驗專區，展現國防科技研發成果。

中科院從2016年起開辦「神盾盃」資安攻防競賽至今邁入第10年，今年在國立成功大學光復校區展開兩天活動，並首度升格為國際邀請賽，邀請美國、韓國、泰國、馬來西亞及國際聯隊等共5支頂尖資安團隊，與國內線上資格賽前10強隊伍及上屆冠軍同場較勁，其中還有曾在世界駭客競賽獲得優異成績的國際隊伍參與，藉由國際級的資安攻防競賽，提升國內外資安技術交流。

中科院表示，今年活動包括「神盾盃國際邀請賽」、「AI飛行員擂台賽」、「AI研討會」、「AI競賽暨成果陳展」、「達人論壇」，「全民國防體驗」及「廠商陳展」八大主題。

除資安競賽外，今年活動也聚焦人工智慧在國防領域的實際應用，規劃「AI競賽與陳展」、「AI研討會」及「AI空戰飛行員」等競賽項目。「AI研討會」則共有6支隊伍晉級決賽，競賽聚焦開放集船舶目標識別、船舶影像可解釋AI及國防大型語言模型（LLM）等3項主題，藉由跨領域交流，探索AI技術在軍事任務中的多元應用。

最特別的「AI飛行員擂台賽」，共吸引了49支隊伍參賽，他們必須在虛擬的F-16空戰環境中，用自己開發的AI程式進行1對1的自動模擬空戰纏鬥。透過戰機自主飛行控制、即時態勢判斷及戰術決策等任務，驗證人工智慧技術的應用能力，並探索未來智慧化空中作戰的發展潛力。

在國防科技展示方面，中科院規劃全民國防體驗專區，展出自主研發的四足機器人(機器狗)、數位戰士外骨骼、熱像夜視鏡、T112步槍射擊訓練模擬器及人攜式刺針飛彈模擬器等裝備。現場也規劃射擊訓練模擬等多元活動，透過實體展示與互動體驗，讓民眾近距離認識國防科技研發成果。

「神盾盃」競賽結合人工智慧與傳統網路攻防競賽，競賽題目涵蓋 AI 模型安全防護、企業內部網路模擬滲透測試，以及系統服務攻防等多元領域，考驗參賽隊伍的AI結合資安的技術實力與臨場應變能力。圖／中科院提供