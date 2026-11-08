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10月出口估創高！邁向連36紅 官員預計挑戰9千億美元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部9日將公布10月進出口統計。路透
財政部9日將公布10月進出口統計。路透

財政部9日將公布10月進出口統計。財政部表示，世界各國加速AI基礎建設投資，帶動半導體、伺服器等相關供應鏈需求擴增出口，預料即將迎接歷史性的輝煌時刻，預估10月出口規模為852億到877億美元，年增40至44％，邁向連續第36個月的正成長的同時，有機會挑戰新高。

財政部上月公布9月海關進出口統計，出口872.2億美元飆向新的高峰，年增率高達60.9％、有史以來不含春節月份的第二大增幅；進口635.9億美元，同創歷年單月新高，年增率為51.7％。

9月出口表現再創歷史新高，財政部分析背後主要有四大原因支撐，第一，全球科技創新、AI投資的熱潮高漲，有相當程度地抵銷地緣政治與通膨率的干擾，讓全球經濟基本面得以維持穩定；第二，AI新興應用帶動相關電子相關的零組件的規格升級，以及用量的增加，質量並進效果其實持續還在發酵當中。

第三，電子產業鏈目前產能仍維持偏緊，也強力地支撐我國出口物價持續維持高檔；第四，隨著整個行動裝置等消費性電子新品上市，帶來一波的鋪貨潮，因此使得傳統旺季的熱度也逐漸加溫。

第3季出口為2,449.2億美元，再創歷年單季新高、年增44.6％，表現更優於主計總處預測；累計前三季出口為6,615.5億美元、總進口也首破5,000億美元大關，來到5,010億美元，雙雙超越過去的全年水準。

展望未來，官員指出，全球貿易政策及地緣政治情勢變化等，仍增添總體經濟不確定性，但隨人工智慧應用持續深化，國際雲端服務業者及各國加速AI基礎建設投資， 帶動半導體、伺服器等相關供應鏈需求擴增，加以科技新品備貨、中國大陸及歐美年底採購旺季將屆，均有利挹注我國外銷動能，「很樂觀地看待今年第4季」，預料到12月很可能就「前所未見」地衝上9,000億美元。

出口 財政部 春節 美元

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