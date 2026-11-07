國家檔案館開館週年參觀破74萬人次 檔案月熱鬧登場

國家發展委員會檔案管理局今天於國家檔案館舉辦「2026檔案月啟動儀式暨時光同樂會」，同時慶祝國家檔案館開館一週年，參觀突破74萬人次。

國家檔案館自114年開館以來，憑藉獨特的外觀設計、豐富館藏及專業的檔案技術作業空間，開館至今已突破74萬人次到訪。國家發展委員會檔案管理局局長莊明芬表示，每年11月的「檔案月」是檔案界的年度盛事，至今已邁入第9屆，累計吸引超過171萬人次參與。

檔案局說明，今年檔案月以「檔案．有憶事」為主軸，11月1日至30日期間，串聯全國超過50個機關，透過展覽、講座及互動體驗，讓歷史記憶更貼近民眾生活。現場集結闖關遊戲、市集及手作體驗，邀請全民走進國家檔案館，感受來自檔案的時代故事與共同記憶。

莊明芬指出，檔案局全月推出多項系列活動，包含開放庫房參訪的「時光揭密—檔案館見面會」、「修護人．修護事」文物保存系列活動、「時光講堂」歷史解密及「如果可以，讓我成為我：國家檔案中的高菊花」主題行動展等，民眾可至活動官網「檔案活動通-檔案月專區」（https://aaa.archives.tw/#anchor1）查詢。

為了感謝並肯定公私各界對檔案保存與加值應用的重視，莊明芬今天也頒獎表揚榮獲機關檔案管理評鑑「優等獎」的總統府、捐贈台灣半導體產業珍貴文書的「財團法人潘文淵文教基金會」，以及「最佳共筆大師獎」與「2026檔案研究應用獎勵」共24位獲獎者。

檔案局表示，未來國家檔案館將結合檔案徵集入藏，透過展覽重現半世紀以來台灣半導體產業的發展歷程；同時持續深化檔案研究，展現檔案的多元價值，使其成為國家珍貴的智慧資產。