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川普期中選舉失利衝擊全球股市 童子賢：對美、台科技業是短空長多

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
川普期中選舉慘敗衝擊全球股市，科技產業短空長多、台灣半導體競爭力仍是關鍵。記者曾原信／攝影
川普期中選舉慘敗衝擊全球股市，科技產業短空長多、台灣半導體競爭力仍是關鍵。記者曾原信／攝影

美國期中選舉川普陣營失利，民主黨取得國會主導權，全球股市陷入恐慌性賣壓，台、美、日股市同步重挫。和碩董事長童子賢分析，從長期產業競爭力觀察，科技產業仍是支撐美國經濟與國力的核心，民主黨不可能放棄科技領先優勢，加上川普極限施壓的政策風格可能有所收斂，對美國科技產業及台灣經濟而言，反而可能形成「短空長多」局面。

全球股市近日劇烈震盪，韓國股市開盤一度暴跌8%，觸及熔斷機制，隨後跌勢收斂，收盤反而上漲0.6%；日本股市下跌約2%，台灣股市重挫4.3%。美國道瓊工業指數、標準普爾500指數及那斯達克指數跌幅介於3.4%至5.5%，費城半導體指數更重挫12.2%，反映市場對美國政治變局及AI產業政策可能改變的疑慮。

然而，股市往往是「過度樂觀」與「過度悲觀」的組合。短期股價波動不代表長期產業競爭力轉弱。

童子賢觀察全球經濟前景，他認為，真正影響產業發展的兩大因素，一是科技對經濟的實質貢獻，二是國際間的戰爭與衝突、國際間政治的翻雲覆雨。

「科技」對經濟是正面幫助的，不但是美、台經濟，也是全球經濟。國際間的「戰爭」未必擴大，中美僵持雖持續不變，未必惡化不利。因此，科技產業，尤其是新興AI科技產業，或許短期波動，不會長期蟄伏。 

從經濟實力來看，美國人均GDP（國內生產毛額）約9.5萬美元，明顯高於德國5.5萬美元、日本3.6萬美元及中國1.5萬美元。美國能維持全球經濟領先地位，高科技產業及能源生產優勢是兩大重要支柱，尤其，高科技產業的領先，是美國稱霸與富裕的奠基石。更進一步來看，民主黨人較多建制派、溫和派，這可以視為美國政策走向穩健、理智的「長多」。 

對台灣而言，真正的「長多」則來自過去30年建立的科技產業基礎。從半導體、零組件到系統設備製造，全世界需要數位產品，都缺少不 了台灣這個重要夥伴，無論是未來的AI，或是現在的網路通信、電腦智慧手機、衛星與電動車、智慧醫療，台灣產業都著力極深。

更值得關注的是，川普期中選舉受挫後，可以期待他能改變「極限施壓」外國產業的不理性風格，甚至減少「台灣偷走了美國晶片產業」的論述，未嘗不是台灣的「長多」。 

川普 童子賢 對美

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